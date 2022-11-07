ابتكار جديد يغنيك عن المكيفات

يطور العلماء طلاء نوافذ شفاف يمكنه تبريد المباني دون استخدام أي طاقة عن طريق التعلم الآلي.

والبديل الجديد يحجب الأشعة فوق البنفسجية والأشعة تحت الحمراء ويشع الحرارة بعيداً عن النافذة، في المدن الحارة والجافة، ويقلل من استهلاك طاقة التبريد بنسبة 31 %، مقارنة بالنوافذ التقليدية.

ووفق صحيفة ديلي ميل يعتقد علماء من جامعة كيونغ هي في سيئول أنه قد يكون لديهم حل لهذه المشكلة، في شكل طلاء نافذة شفاف.

ووفقاً للباحثين، فإن الطلاء يخفض درجة الحرارة داخل المباني، دون إنفاق طاقة واحدة.

ويمكن أن يكون الطلاء الأكثر بياضاً في العالم أكثر فعالية من تكييف الهواء، ويدعي المهندسون في الولايات المتحدة أنهم صنعوا «الطلاء الأكثر بياضاً حتى الآن».

ويعكس الطلاء شديد البياض، الذي تم تطويره في جامعة بوردو، ما يصل إلى 98.1 % من ضوء الشمس أثناء إرسال حرارة الأشعة تحت الحمراء بعيداً.

والطلاء الموجود في السوق حالياً المصمم لرفض الحرارة يعكس فقط ما بين 80 و90% من ضوء الشمس.