الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

"تويتر" توقف الحسابات المنتحلة لهويات غير حقيقية

حساب إيلون ماسك على تويتر
7 نوفمبر 2022 09:19

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك المالك الجديد لشركة منصة التواصل الاجتماعي تويتر، اعتزام المنصة تعليق حسابات المستخدمين الذين ينتحلون هويات غير حقيقية عبر المنصة بشكل دائم.

وكتب ماسك عبر موقع تويتر "من الآن فصاعدا، سيتم تعليق أي حساب يستخدم لتويتر من خلال هوية منتحلة دون أن يوضح أنها منتحلة على سبيل السخرية... في السابق كنا نصدر تحذيرا قبل التعليق، لكن الآن أطلقنا عملية تحقق من الهوية واسعة النطاق وبالتالي لن يكون هناك تحذير".

وأضاف أن أي تغيير لاسم الحساب سيؤدي إلى فقدان مؤقت لعلامة توثيق الهوية على الحساب.جاءت هذه الخطوة بعد أنباء عن قيام المنصة تعليق حسابات مستخدمين غيروا اسماء حساباتهم إلى إيلون ماسك.

يذكر أن ماسك استكمل صفقة الاستحواذ على شركة تويتر مقابل 44 مليار دولار في العام الماضي، حيث قام على الفور بتسريح عدد من كبار موظفي الشركة وأعلن فرض رسم شهري على الحسابات الموثقة قدره 8 دولارات. 

أخبار ذات صلة
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة دس المخدرات في شراب أو طعام الغير
ماسك يعلق على خطط الشارة الزرقاء في «تويتر»
المصدر: وكالات
موقع تويتر
مواقع التواصل الاجتماعي
تويتر
إيلون ماسك
آخر الأخبار
عبد الفتاح السيسي يلقي كلمة في قمة شرم الشيخ
عربي ودولي
السيسي: محيطنا الإقليمي أكثر مناطق العالم تأثرًا بتبعات تغير المناخ
اليوم 14:04
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
عربي ودولي
شولتس يروج في "كوب 27" لتأسيس نادٍ عالمي للمناخ
اليوم 14:00
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
الرياضي
بيدرو والهوتي وسلطان نجوم «سبورت فور أوول»
اليوم 14:00
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
دنيا
أسترالي ينجو من موت محقق بعد هجوم من سمكة قرش عملاقة
اليوم 13:38
منصور بن زايد
الإمارات
برعاية منصور بن زايد..الكونجرس العالمي للإعلام ينطلق الأسبوع المقبل بمشاركة دولية واسعة
اليوم 13:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©