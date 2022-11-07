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"تويتر" تؤجل تغييرات العلامة الزرقاء

صورة إيلون ماسك على هاتف ذكي موضوعة على شعارات تويتر المطبوعة في هذا الرسم التوضيحي
7 نوفمبر 2022 07:19

بعدما بدأت شركة "تويتر" في منح المستخدمين علامة التحقق الزرقاء مقابل سداد اشتراك شهري بقيمة 8 دولارات يبدو أن هذه الخطوة سيتم تأجيلها.

فقد ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن موقع الطائر الأزرق سيرجئ فرض الرسوم الشهرية على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

8 دولارات شهرياً
وحدثت تويتر أمس السبت تطبيقها على متجر تطبيقات آبل للبدء في تحصيل ثمانية دولارات شهريا مقابل علامات التحقق الزرقاء.

وستقرر انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء لمن ستكون الأغلبية في الكونغرس بين الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة الرئيس جو بايدن.

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المصدر: وكالات
موقع تويتر
تويتر
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