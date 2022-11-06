«التانيت الذهبي» لـ«الثوار» في ختام «قرطاج السينمائية»
«التانيت الذهبي» لـ«الثوار» في ختام «قرطاج السينمائية»
6 نوفمبر 2022 22:34
ساسي جبيل (تونس)
اختتمت الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، بتونس، فعالياتها بالإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية للمهرجان، وفيما يخص الأفلام الروائية الطويلة أسندت اللجنة التانيت الذهبي لفيلم «الثوار» (تنزانيا) للمخرج إميل شيفجي، والتانيت الفضي لفيلم «تحت الشجرة» (تونس) للمخرجة أريج السحيري، والتانيت البرونزي لفيلم «شرف» (مصر) للمخرج سمير نصر. وقد أسندت لجنة تحكيم مسابقة قرطاج أسبوع النقاد برئاسة الناقد والمخرج سارج توبيانا جائزتها لفيلم «la vie me va bien» للمخرج الهادي أولاد محند (المغرب)، فيما أسندت لجنة تحكيم مسابقة السينما الواعدة برئاسة المخرج فيصل بالطيور جائزتها لفيلم «ايبوندا» للمخرجة بيران صومبوو (جمهورية افريقيا الوسطى). كما نوهت لجنة التحكيم بفيلمين هما «الكرة» لعدي عبد الكاظم السعدي (العراق) و«أديسوس» للمخرج أمير الحاج صالح (تونس)، فيما أسندت لجنة التحكيم التي يرأسها سامي ياسين التركي جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان لفيلم «بطاطا» لنورا كيفوركيان (لبنان). وفيما يخص الأفلام الوثائقية القصيرة، أسندت لجنة التحكيم برئاسة ماري كليمنس أندريمنتا، التانيت الذهبي لفيلم «الناس اللي فوق» للمخرج فراس محمد (سوريا)، والتانيت الفضي لفيلم «ترامادول» للمخرج أدوم موسى ومورجان ويرتس (النيجر/ تونس)، والتانيت البرونزي لفيلم «5.1» للمخرجة سارة بن سعود (تونس)، كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم «ادريس» لأمير شناوي (مصر). وبالنسبة للأفلام الوثائقية الطويلة، أسندت اللجنة ذاتها التانيت الذهبي لفيلم «بطاطا» للمخرجة نورا كيفوركيان (لبنان)، والتانيت الفضي لفيلم «نحن الطلبة» للمخرج رفيقي فريالا (جمهورية أفريقيا الوسطى)، والتانيت البرونزي لفيلم «حارس العوالم» للمخرجة ليلى الشايبي (تونس). كما نوهت اللجنة بفيلمين هما «المنطقة Faritra» لتوفونياينا راسوانافو ولوك رزاناجوانا (مدغشقر)، ورخصة علاج لهيفل بن يوسف (تونس). وتحصل الفيلم الروائي الطويل «طريق» للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد (سوريا) على جائزة الجمهور، الذي يعد من أهم خصوصيات مهرجان أيام قرطاج السينمائية. وفيما يخص الأفلام الروائية القصيرة أسندت لجنة التحكيم برئاسة المخرج عبد الرحمان تازي، التانيت الذهبي لفيلم «فلسطين 87» للمخرج بلال الخطيب (فلسطين)، والتانيت الفضي لفيلم «بيرجي» لديان ويس (جنوب أفريقيا)، والتانيت البرونزي لفيلم «استل» لرمتا تولاي سي (السنغال). وآلت جائزة أفضل سيناريو لفيلم «شرف» للمخرج المصري سمير نصر وسيناريو مشترك بين سمير نصر وإبراهيم صنع الله، وجائزة أفضل ديكور لخليل خويا عن نفس الفيلم، وجائزة أفضل مونتاج نادية بن رشيد «أنظر إلى النجوم» لديفيد قسطنطين (موريشيوس)، وجائزة أفضل صورة لفيلم «الثوار» لاميل شيفجي (تنزانيا)، وجائزة أفضل موسيقى لكمال كمال عن موسيقى فيلم «العبد» لجوهر عبد الإله (المغرب)، وجائزة أفضل أداء رجالي للممثل للسوري موفق الأحمد عن دوره في فيلم «الطريق»، وأفضل أداء نسائي للممثلة نيغاسيلي باري عن دورها في فيلم «جروح الطفولة» (السينغال) وقد تم إسناد جائزة الطاهرة شريعة وجائزة تي في 5 موند للفيلم الروائي الطويل «حياة ما بعد» لأنيس جعاد.