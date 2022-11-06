نسرين درزي (أبوظبي)

مع اعتدال الطقس والدخول في موسم المهرجانات الدولية والترفيهية استعداداً

لأعياد الشتاء، وتزامناً مع حملة «حياكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة قبل أيام، تعيش أبوظبي حراكاً سياحياً حافلاً بالبرامج والمواعيد الجاذبة للزوار من داخل الدولة وخارجها، وتشهد منشآتها الفندقية ومرافق الضيافة حجوزات تفوق التوقعات، لاسيما مع اقتراب الحدث الأبرز، سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى «الفورمولا - 1»، الذي تحتضنه حلبة مرسى ياس وتتجه إليه أعين العالم فيما يستعد له المراقبون الدوليون وعشاق السرعة ممن حجزوا تذاكرهم باكراً، بما يخولهم حضور حفلات «يا سلام لما بعد السباق»، ويحييها نخبة من نجوم الغناء والموسيقى العالميين.

تجارب استثنائية يعيشها زوار أبوظبي بإلهام وشغف، مع كل رحلة إلى معالمها الطبيعية أو زيارة إلى مرافقها السياحية التي توفر فرص الاستجمام والترفيه وتمضية أوقات لا تُنسى وسط أجواء مفعمة بالمرح والمغامرة تناسب أفراد العائلة من مختلف الأعمار، ويشكل التنوع بين جماليات الصحراء والشواطئ الخلابة وبين عناصر التراث والوجهات العصرية، أحد أهم دواعي الاستقطاب السياحي الذي تشهده العاصمة.

مدن ترفيهية

نستهل معالم الجذب في أبوظبي بدءاً بجزيرة ياس التي تعج بمدنها الترفيهية الحائزة جوائز عالمية، بينها «عالم فيراري» الأضخم من نوعها و«ياس ووتروورلد» المستوحاة من تراث الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، و«وارنر براذرز» أكبر مدينة ألعاب داخلية في العالم، و«كلايم أبوظبي» مع أطول جدار تسلق داخلي، و«ياس لينكس» الذي يضم أكبر ملاعب الجولف و«ياس مارينا» بإطلالته البانورامية على الواجهة البحرية، وتنظم الجزيرة على مدار العام برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة العائلية التي تملأ نهاراتها وتزيِّن لياليها.

موطن الفنون

بالوصول إلى جزيرة السعديات موطن الفنون والثقافة الحية، يجد السائح الكثير من مظاهر الإبهار، حيث يتعرف إلى باقة من المعارف التي تحتضنها مرافقها المتفردة، أبرزها متحف اللوفر أبوظبي بتصميمه المعماري الأيقوني، والذي يحتفي بالذكرى الخامسة على تأسيسه، مع 9200 متر مربع من صالات العرض لاستكشافها، بما فيها معرض دائم وآخر مؤقت يضم مقتنيات من متاحف فرنسية بارزة، بينها «اللوفر باريس» و«أورسيه» ومركز «بومبيدو». وتتابع التجربة الثقافية مع الفعاليات المجتمعية التي تنظمها منارة السعديات على مدار العام، وكذلك «بيركلي أبوظبي» المعهد العالمي الرائد للموسيقى المعاصرة وفنون الأداء، ويكتمل المشهد الإبداعي عند ممشى السعديات كوجهة مثالية للاسترخاء على شواطئه الرملية، وخوض تجارب الطعام التي توفرها مطابخه العالمية.

رحلة عبر الزمن

ضمن رحلة عبر الزمن، نصل إلى مواقع العين الثقافية المدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي، في زيارة لحصونها التاريخية ومتاحفها العريقة، وأقدمها متحف العين الذي يُعتبر من أقدم متاحف الإمارات، وتم افتتاحه عام 1971، إذ يرسم تاريخ العين منذ العصر الحجري وحتى نشوء الدولة، ويضم آثاراً مكتشفة بمواقع أثرية في المنطقة، يعود بعضها إلى الألفية السادسة قبل الميلاد، وعند زيارة العين، لا بد من التوجه إلى صحرائها الساحرة لخوض المغامرات عبر رحلات السفاري وسط كثبانها الرملية، وخوض تجارب التسلق بمنتزه جبل حفيت الصحراوي، والمشي على الممرات المظللة بين أشجار النخيل في واحات العين.



أقدم مبنى حجري

يحضر التاريخ في قلب العاصمة أبوظبي مع قصر الحصن الشامخ ببنيانه الطيني الأبيض، هذا الصرح الأسطورة الذي يعود بناؤه إلى القرن الثامن عشر، متألقاً بروايات الأولين رافضاً أن يشيخ، وكأنه يؤكد مع تعاقب الحقبات أن الولاء متشبث فيه، كما الأصالة المتوارثة في الوجدان، وفضلاً عن الفعاليات الوطنية التي يستضيفها على مدار العام، يشكل «القصر» بهيئته الأثرية وقناطره والممرات والمشهدية البكر الساكنة فيه، وجهة أساسية بين المواقع الدامغة على قائمة أهم المعالم العمرانية وأعرقها في الدولة، حيث يضم «بيت الحرفيين»، الذي يحتفي بالتراث الإماراتي والحرف اليدوية التقليدية مستعرضاً إياها أمام الجمهور من الصغار والكبار، مجسداً حقيقة أبوظبي، لتصبح إمارة تواكب تطورات العصر مع ارتباطها بالجذور.

العودة إلى الطبيعة

تختصر جزيرة صير بني ياس الواقعة في منطقة الظفرة على كتف صحراء الربع الخالي، مشهدية العودة إلى الطبيعة من خلال تفردها، وباحتضانها لمتنزه الحياة البرية العربية الأقدم في الإمارات، بما يضمه من كائنات مهددة بالانقراض وأكثر من 17 ألف حيوان طليق، وتمنح الزوار خيارات واسعة لممارسة الأنشطة في موقع يفتح الشهية لعيش أوقات مغايرة، وفعاليات متنوعة تنبض بالمعالم التراثية، وتجمع منتجعات الجزيرة بين الملاذات الشاطئية البكر وعجائب الطبيعة والرياضات المائية والصحراوية، وجولات الاستكشاف والسفاري وسط أجواء تغمرها السكينة والخصوصية.

ملتقى الحضارات

تحتضن العاصمة أبوظبي على مدار العام باقة من المهرجانات الدولية والمحلية التي تكرسها ملتقى الحضارات وأرض الإبداع، وأبرزها مهرجان الشيخ زايد، مهرجان الحصن، مهرجان «أم الإمارات»، و«لحظات أبوظبي»، وغيرها.

تراث ومغامرات

تربط حملة «حياكم في أبوظبي: اكتشفها على طريقتك» بين عناصر التراث الثقافي الأصيل، والتجارب الترفيهية المُفعمة بالمرح والمغامرات.