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داليا البحيري.. بائعة زهور!

داليا البحيري.. بائعة زهور!
7 نوفمبر 2022 02:55

سعيد ياسين (القاهرة)

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تجري الممثلة داليا البحيري حالياً بروفات مسرحية «سيدتي الجميلة جداً»، المقرر عرضها على المسرح القومي بالقاهرة خلال موسم الشتاء، لتواصل من خلالها حضورها المسرحي للعام الثاني على التوالي، بعدما قدمت مع هاني رمزي العام الماضي مسرحية «أبو العربي».
تجسد داليا فيها شخصية بائعة الزهور «إليزا»، وهي تختلف تماماً عن شخصية «نعيمة بعضشي» التي جسدتها شويكار في مسرحية «سيدتي الجميلة» مع فؤاد المهندس عام 1969، والشخصية تدور في الإطار نفسه، ولكن بشكل مختلف.
وقالت داليا لـ«الاتحاد»، إنها كانت تتوق للوقوف على خشبة المسرح القومي الذي يمثل حلماً كبيراً يسعى الجميع إلى تحقيقه، وهو ما تحقق من خلال المسرحية المأخوذة عن «بجماليون» لبرنارد شو والتي فتنت بها عند قراءتها في طفولتها.
 وأشارت إلى أنها تحمست كثيراً لها بعدما عرضها عليها المخرج محسن رزق الذي قام بإعدادها للمسرح، وتدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي، ويشاركها بطولتها أحمد وفيق وفريد النقراشي وعزت زين، وكتب أشعارها عادل سلامة ووضع الألحان محمود طلعت.
وكشفت البحيري عن أنها رفضت عدداً من الأفلام التي عرضت عليها، بداعي ضعفها الفني وخلوها من القيمة التي تنشدها، وإحساسها بأنها لن تضيف إلى مشوارها جديداً يتناسب مع ما قدمته من أفلام حققت نجاحاً جماهيرياً ونقدياً، ومنها «السفارة في العمارة» مع عادل إمام، و«حريم كريم» مع مصطفى قمر، و«محامي خُلع» مع هاني رمزي، و«أحلام حقيقية» مع خالد صالح.
 ونفت داليا علمها بما يتردد عن تقديم جزء جديد من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» والذي قدمت جزأه الرابع عام 2018، وقالت إنها تتمنى تقديم جزء جديد لارتباط الجمهور به من مختلف الأجيال.

داليا البحيري
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