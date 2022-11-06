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هدايا فرقة موسيقية تصيب الجمهور بـ«الإغماء»

هدايا فرقة موسيقية تصيب الجمهور بـ«الإغماء»
7 نوفمبر 2022 02:55

إندونيسيا (أ ف ب) 

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أنهت فرقة موسيقية كورية حفلتها الأولى في إندونيسيا نتيجة إصابة ثلاثين شخصاً بحالات إغماء عقب حادثة تدافع سُجّلت بين الجمهور. وبعد ساعتين على انطلاق الحفلة، اقتربت مجموعة من محبّي فرقة «ان سي تي 127» باتجاه المسرح تزامناً مع توزيع أعضاء الفرقة الهدايا على الحاضرين. «فأُغمي على 30 شخصاً» بحسب الناطق باسم الشرطة إندرا زولبان الذي أشار إلى أنّ «الشرطة قررت إنهاء الحفلة لعدم تسجيل مزيد من الحوادث». وسمحت الشرطة بتنظيم حفلة ثانية للفرقة السبت، إلا أنها حظرت توزيع الهدايا على المعجبين وفرضت إجراءات مشددة أكثر لفصل المعجبين عن أعضاء الفرقة.

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