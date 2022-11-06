بالصور.. حسين الجسمي يطرب جمهور «موسم الرياض 2022»
بالصور.. حسين الجسمي يطرب جمهور «موسم الرياض 2022»
6 نوفمبر 2022 17:03
أبوظبي (الاتحاد)
بتفاعل وانسجام منقطع النظير، أشعل الفنان حسين الجسمي، حماس الجمهور السعودي الذي عبر عن اشتياقه في مسرح محمد عبده أرينا، وتعالت الأصوات ترحيباً بحضوره في حفلات «موسم الرياض 2022» الذي يقام تحت شعار «فوق الخيال».
وقدم الجسمي على مدار ساعتين من الغناء المتواصل مجموعة من أغانيه التي يحفظها الجمهور، مسجلاً ليلة حالمة تضمنت الكثير من المفاجآت. ودعا الجسمي الفنانين أصيل هميم وعايض لمشاركته غناء «تريو»، حيث قدموا معاً أغنية «الغرقان» وسط تفاعل الجمهور وانسجام في المغنى.
وأعرب حسين الجسمي عن سعادته وفخره بالغناء أمام الجمهور السعودي في المملكة، وقال: «محبتكم مزروعة في قلوبنا هنا يا أهل السعودية.. ما صنعناها» وأضاف: «أشكر دعوة الهيئة العامة للترفيه اللي جمعتنا معكم هنا وأمامكم في هذا الحفل المتزّين بحضوركم وحضور كل من يشاهدنا في كل أقطار العالم عبر الشاشات، الله يديم العز عليكم وتبقون دوم بخير».
ووجه الجسمي تحية وشكر إلى معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، موجهاً شكره بعد ذلك إلى شركة روتانا على التنظيم المتميز للأمسية الغنائية في «موسم الرياض 2022».
والتقى الجسمي قبل اعتلائه المسرح أهل الصحافة والإعلام، مؤكداً فرحته بالتواجد المستمر مع الجمهور السعودي في مختلف أنحاء المملكة، وأكد أن «موسم الرياض» دوماً ناجح ومتميز، واعداً بتقديم الأفضل دائماً.