الإثنين 7 نوفمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
محمد بن زايد رئيساً للدولة
خليفة بن زايد في ذمة الله
ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية
الأزمة الأوكرانية
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
بودكاست
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
الجزيرة الحمراء يلحق الخسارة الأولى بـ «الصقور»
«أبيض الشاطئية» يلعب على «برونزية القارات»
الوحدة يتخطى دبا بـ «قوة بيدرو»
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا
"يوتيوب" يطرح ميزة "نعيش معاً"
منصة "يوتيوب"
6 نوفمبر 2022 08:53
أعلن موقع "يوتيوب" طرحه ميزة جديدة سماها "نعيش معا"، وتسمح لصناع المحتوى المميز بدعوة ضيوف لمشاركتهم البث المباشر. وذلك في إطار سعيه لتوسيع قاعدة مستخدميه بإضافة ميزات جديدة.
والبث المشترك، كما أعلن "يوتيوب" في مدونة، سيتوفر في البداية لمجموعة مختارة من المبدعين على المنصة، لكن الموقع يخطط لتوسيعه ليشمل المزيد من صناع المحتوى في المستقبل.
كيف "نعيش معا"؟
• في البداية يحتاج صناع المحتوى إلى البدء بإدخال تفاصيل البث الخاصة بهم، بما في ذلك العنوان والوصف وإعدادات تحقيق الدخل والصور المصغرة وإعدادات الرؤية.
• بعد تحديد خيار "دعوة مشارك في البث"، سيتمكن صناع المحتوى من اختيار ضيف لدعوته إلى البث المباشر.
• بمجرد أن ينقر الضيف على الدعوة سيتم إرساله إلى غرفة الانتظار.
• عندما يكون كلا الشخصين جاهزين، يمكن للمضيف النقر على زر "البث المباشر".
وقبل بضعة أسابيع، أطلق تطبيق "تيك توك" ميزة "Multi-Guest"، التي تتيح للمضيفين البث المباشر مع ما يصل إلى 5 أشخاص آخرين باستخدام تخطيط الشبكة أو اللوحة.
أخبار ذات صلة
"تويتر" تفرض 8 دولارات مقابل العلامة الزرقاء
إيلون ماسك يبشر مستخدمي "تويتر" بميزة جديدة
المصدر: وكالات
يوتيوب
مواقع التواصل الاجتماعي
تيك توك
الأكثر قراءة
الإمارات
قانون العمالة المساعدة الجديد يدخل حيز التطبيق منتصف ديسمبر المقبل
6 نوفمبر 2022
الإمارات
الإمارات تلغي كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كورونا»
6 نوفمبر 2022
الإمارات
«السلامة الغذائية» تغلق جافكو سوبرماركت في أبوظبي
4 نوفمبر 2022
آخر الأخبار
الإمارات
الإمارات تعلن عن اختيارية الكمامة والسجادة الشخصية
6 نوفمبر 2022
الإمارات
إلغاء شرط المرور الأخضر لدخول المرافق والمواقع العامة
6 نوفمبر 2022
الإمارات
عبدالله بن زايد يستقبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي واليونان والعراق والأردن
اليوم 02:59
الإمارات
«حلول شبابية» في شرم الشيخ
اليوم 02:59
الإمارات
قمة «شرم الشيخ» عهد جديد لمواجهة التغير المناخي
اليوم 02:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©