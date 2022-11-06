الأمم المتحدة توجه رسالة مفتوحة لماسك

بعث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم السبت برسالة مفتوحة إلى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.
وقال تورك إن الرسالة تأتي بعد تقارير بشأن إقالة فريق حقوق الإنسان في تويتر بالكامل وجميع أعضاء فريق الذكاء الاصطناعي الأخلاقي باستثناء اثنين- وهذه ليست "بداية مشجعة"، وفقا للموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتابع تورك في الرسالة: "احترام حقوق الإنسان المشتركة يجب أن يضع حواجز الحماية لاستخدام وتطوير المنصة". وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تويتر، في الرسالة، على الدفاع عن الحق في الخصوصية، وشدد على أن تويتر تتحمل مسؤولية تجنب تضخيم المحتوى الذي يؤدي إلى الإضرار بحقوق الآخرين.
وكان ماسك قد أتم صفقة شراء تويتر بمبلغ بمبلغ 44 مليار دولار أميركي في أكتوبر الماضي، للسيطرة على شركة الشبكات الاجتماعية. ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قامت شركة تويتر يوم الجمعة بتسريح الآلاف من الموظفين في الشركة كجزء من خطة صارمة لخفض التكاليف.