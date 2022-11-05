5 فوائد لوجبة الإفطار

ترجمة: عزة يوسف

يعتبر ما نتناوله على وجبة الإفطار بسيطاً، إلا أنه من أهم القرارات طوال اليوم، حيث يؤثر على صحتك وحياتك بشكل عام، فبعد صيام بمعدل ست إلى ثماني ساعات أثناء النوم، يبدأ الجسم في الحصول على الوقود من طعام الفطور، حيث ذكرت جريدة «Times Of India» الهندية، فوائد عديدة له:

خسارة الوزن

يساعد تناول وجبة إفطار صحية ومغذية بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة على تقليل الشعور بالجوع خلال بقية ساعات النهار، مما يساعد في السيطرة على الشهية والتحكم في الوزن.

مفيدة للقلب

أثبتت الدراسات تزايد احتمالات تعرض الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار إلى أمراض القلب ومنها جلطات الشرايين، إضافة إلى أمراض أخرى، مثل ارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم والسمنة، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

الحماية من السكري

وجدت الأبحاث أن تناول الإفطار يقلل من فرط الأنسولين في الدم، مما يمنع حدوث حالة مقاومة للأنسولين، حيث إن تجاهل وجبة الإفطار يخفض مستوى الأنسولين في الجسم، ليرتفع بشكل كبير بعد وجبة الغداء، وهو ما يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تحسن الذاكرة

إذا كنت من الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام، فأنت تمنح عقلك دفعة ليصبح أكثر حدة، وستلاحظ أن ذاكرتك تحسنت، مما يعزز مستويات تركيزك وإنتاجيتك بشكل متزايد.

ثبات مستوى الطاقة

يساعد الحفاظ على وجبة الإفطار على ثبات مستوى الطاقة في الجسم، وهو ما يعني عدم الشعور بالجوع الذي يؤدي إلى اللجوء إلى المأكولات السريعة الضارة بالصحة.