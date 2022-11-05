نادين نجيم.. «وأخيراً»!

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تخوض الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «وأخيراً»، وتجسد خلاله شخصية سيدة تعاني العديد من الاضطرابات وتجبرها الظروف على الهروب من واقعها المؤلم، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج أسامة الناصر، ويشاركها البطولة السوري قصي خولي.

تستعد نادين لتصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل «صالون زهرة»، وتجسد شخصية «زهرة» سيدة الأعمال التي تمتلك صالون تجميل، وتتعرض للعديد من الأزمات وتواجهها بكل حزم، وتظهر نجيم في بعض حلقات المسلسل بآثار الجروح التي تعرضت لها جراء الإصابة الناتجة من انفجار مرفأ بيروت.

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال القصيرة من 15حلقة، من إخراج جو بو عيد، ويشارك في بطولته السوري معتصم النهار، في ثاني تعاون بينهما بعد مشاركتهما في مسلسل «خمسة ونص»، منذ عامين. وأكدت نجيم عدم وجود جزء ثانٍ من مسلسل «عشرين عشرين»، والذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، وجسدت فيه شخصية ضابط، تحاول فك لغز العديد من الجرائم.

من جانب آخر، انضمت نادين إلى قائمة مشاهير الفن أصحاب العلامات التجارية، وتستعد لطرح علامة تحمل اسمها مطلع الشهر المقبل، خاصة بمستحضرات التجميل، خلال احتفالية كبرى في دبي.