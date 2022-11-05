أحمد العسم يكتب: صندوق القراءة

شكراً لمبادرة صندوق القراءة بإدارة مكتبات دبي العامة التابعة لهيئة الثقافة والفنون بدبي، شكراً للاستمرار والتطور والتطوير والبناء والاهتمام بنشر وعي القراءة، وأيضاً البحث عن قارئ عارف ومبدع جيد، سبع سنوات والجهود مستمرة والعطاء نهر.

شكراً للازدهار الساكن في قلب الإنسان الذي رأى وقرر وأتاح للوحة الدنيا «تبان»، وتظهر في صندوق سقفه مفتوح وجداره زجاج، يرانا السائرين في «مول» بعين ترى ما يعكسه اللون على النفس فرحاً، رأيت الفكرة لها قلب محب وعقل يقدم على طبق من ذهب هدايا قلبية، رأيتهم أخوة وأخوات قلبي بالرضاعة يقرؤون ما أفكر حين قررت أقطع المسافة من رأس الخيمة إلى دبي «دانة الدنيا»، فاتحاً صدري للأسئلة وأحيا بها، النور الذي فتح ابتسامة الليل عنوان على صفحة القراءة الكبيرة ماذا أقول أو أقدم لهؤلاء الرائعين اللطفاء الموفقين الذين مبدؤهم أنت وأنت ومبادئهم التعبير الواضح؟ مثل أغاني الصباحات التي تدعو للتفاؤل والانطلاق نحو أفق بعيد لا يصل له إلا طائر يحمل رسالة سامية ومهمة.

القراءة في الصندوق تتيح لأكبر عدد من الناس المعنى النبيل والصادق، وهو الذهاب إلى الجمهور وإعطائك الاستماع والاطلاع على الإبداع بجميع أجناسه الأدبية ومشاركته مع المبدع الحوار والوصول إلى ما يخبئه في نفسه وتفاعله مع أسئلتهم العفوية الصادقة، في نفس الصندوق الذي لم يغلق أبوابه لم أجد أجمل من سقف الكتابة والقراءة والتفاعل الإيجابي المريح مع الحضور الذي جاء دون ضغوط مؤجلاً تعدد المتطلبات مقدماً حضوره قبل الوقت وجلوسه الجميل على كرسي أبيض كقلب الذي قرروا وجوده، ورسموا على الرواق في زاوية أسعدت طفل، جئنا جميعاً دون موعد وجدنا الموعد طيباً، وهم متقبلون برحابة صدر الصندوق والمبدعين، شكراً للحياة التي نحبها وهي تحبنا، شكراً «وايد» قرأنا واستمعنا للحوار الصديق الأبدي يصافح القلوب يمدنا بالطاقة واللزوم شيء للعمر يبقى.

الجمال الحقيقي في الحضور الذي بإضاءة من قلبه يستمتع ويتفاعل والزيادة في التعارف ولقاء إخوتي الكتاب والقراءة، امتلأ الصندوق بمن نعرفهم ومن وضعوا بطاقة تعارفهم على مائدة النفس والقبول هي حين تشير لنا الساعة بأن ننهل من الفكر والمعرفة والحروف الواثقة التي ينطق بها المبدع والمقدم.

هناك كنت معهم.. أجلس ويحضر معي ابتهاجي وحقيبة وقلم اشتريته خصيصاً لهذه المناسبة، والتوقيع على آخر عمل لي «أمينة»، التي ابتهجت وهم يحملونها في أحسن صورة، وسبحان الله الذي أعطى الرضا بينهم، كان شعور ودفء يحوي الجميع ويسعدهم، بينهم كان يجلس ارتباطي في الصندوق كأنني الوريث أو المعني بالزين الذي قدم لعطشى ضيوفه الماء، كنت معهم وغادرت أجمع سعادتي.

شكراً لكل شيء خيال وحقيقة.. شكراً كثيراً لإيثار الجيد وطرد المانع.. شكراً لجمال الوجوه الباسمة.