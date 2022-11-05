دوللي إلى قاعة مشاهير الروك

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يستعد الوسط الموسيقي للاحتفاء بالوافدين الجدد إلى قاعة مشاهير «الروك آند رول» الأميركية، وأبرزهم أيقونة موسيقى الكانتري الأميركية دوللي بارتون ومغني الراب إيمينيم.

ومن بين الأسماء الجديدة التي أُعلن إدراجها في القاعة وستُكرَّم خلال حفل رسمي في لوس أنجلوس، فرقة «البوب-روك البريطانية يوريثميكس»، والمغني والملحّن الأميركي لايونل ريتشي، والفرقة البريطانية «دوران دوران».

وكانت دوللي بارتون (76 عاماً) قد طلبت سحب اسمها من قائمة الفنانين المزمع إدراجهم في هذه القاعة الشهيرة، وقالت: «لا أشعر أنني أستحق ذلك»، إلا أنّ القاعة أصرت على إدراجها تقديراً لعطائها الفني.