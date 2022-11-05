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فتح نافذة إطلاق صاروخ القمر 14 نوفمبر

فتح نافذة إطلاق صاروخ القمر 14 نوفمبر
6 نوفمبر 2022 03:03

أبوظبي (وكالات)

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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» أن نافذة إطلاق صاروخها العملاق «اس ال اس» ستفتح ليل 13 إلى 14 نوفمبر الجاري، في محاول جديدة لإطلاقه إلى القمر ضمن برنامج «أرتيميس» الأميركي للعودة إلى القمر. 
وكانت الوكالة قد نقلت الصاروخ الشهر الماضي من منصة الإطلاق إلى مبنى التجميع بعد محاولتين فاشلتين لإطلاقه، ثم أعادته مرة أخرى إلى المنصة خلال الساعات الأخيرة أملاً في عملية إطلاق ناجحة.
وتهدف مهمة الصاروخ «اس ال اس» والكبسولة غير المأهولة «أوريون» التي يحملها، إلى اختبار الدرع الحرارية للكبسولة أثناء عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض.

وكالة الفضاء الأميركية
ناسا
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