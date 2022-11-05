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ناشطان في مجال المناخ يلصقان نفسيهما بلوحتين لـ "دي جويا" في مدريد

ناشطان في مجال المناخ يلصقان نفسيهما بلوحتين لـ "دي جويا" في مدريد
5 نوفمبر 2022 20:51

التصق ناشطان في مجال المناخ بإطارات لوحتين للفنان الإسباني فرانسيسكو دي جويا بمتحف برادو في مدريد اليوم السبت.

وكتب الناشطان عبارة "5+1 درجة مئوية" على الحائط بين اللوحتين، كما يظهر ذلك في تسجيل فيديو.

ويحدد اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل عهد الصناعة، لمنع أسوأ عواقب تغير المناخ.

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ومع ذلك، يبدو من المحتمل الآن أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من ذلك بكثير.

وارتدى الناشطان قميصين يحملان نقش "مستقبل قائم على النبات". وتقول الجماعة التي ينتمي إليها الناشطان إنها تكافح أزمة المناخ من خلال الدعوة إلى الممارسات الزراعية المقتصرة على المنتجات النباتية.

ولصق نشطاء آخرون أنفسهم باللوحات أو ألقوا عليها طعاما سائلا قبل قمة المناخ "كوب 27" التي تبدأ في مصر غدا الأحد. ولم تتضرر أي من الأعمال الفنية لأنها كانت محمية بالزجاج.

المصدر: د ب أ
مدريد
المناخ
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