ناهد السباعي.. تنافس على «أفضل ممثلة»

محمد قناوي (القاهرة)



تنافس الممثلة المصرية ناهد السباعي على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 44، والتي تنطلق من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، بعد اختيار فيلمها «19 ب» للمشاركة في المسابقة الرسمية.

أعربت السباعي عن سعادتها باختيار الفيلم في المسابقة الرسمية، والذي يعرض لأول مرة عالمياً ويدور في إطار تشويقي، حول حارس عقار يعيش وحيداً وشبه معزول في فيلا مهجورة يحرسها.

وكشفت ناهد عن أنها اعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم «التاروت»، وكان من المقرر أن تلعب خلاله شخصية مقدمة برامج طبخ، مبررة اعتذارها بسبب اختلاف وجهات النظر مع صُناع العمل.

وقالت إنها تشارك في السباق الرمضاني المقبل 2023 بمسلسلين، الأول «العين بالعين»، وهو اسم مبدئي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي صعيدي، بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد بدير، وهشام عاشور، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، والثاني مسلسل «الأجهر» مع عمرو سعد وسارة سلامة، إخراج ياسر سامي.

كما تواصل ناهد التحضيرات لمسلسل «بيت القبطية» المأخوذ عن رواية بنفس الاسم لأشرف العشماوي، من 6 حلقات، ومن المقرر طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال.