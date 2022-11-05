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أطول امرأة تسافر جوا لأول مرة في حياتها

أطول امرأة تسافر جوا لأول مرة في حياتها
5 نوفمبر 2022 16:57

استطاعت التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة على قيد الحياة وفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من السفر جوا لأول مرة في حياتها.
 
وعدّلت الخطوط الجوية التركية إحدى طائراتها، لتمكين أطول امرأة في العالم من السفر إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.

وتعاني جيلجي (25 عاما) من "متلازمة ويفر"، وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرطا في نمو العظام، وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير.

ولم تسافر جيلجي جوا من قبل لأن طولها لا يسمح بذلك حتى وهي في سن صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

 

وفي منشور على حسابها في "إنستغرام" قالت جيلجي: "رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية. كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة".

ولتمكينها من السفر، قامت الخطوط الجوية التركية بإزالة 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلتها بسرير خاص بجيلجي.

وسجلت جيلجي عدة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس"، ففي عام 2014، اعتبرت أطول مراهقة على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت جيلجي موسوعة الأرقام القياسية بأطول إصبع ويد وأكبر يد لامرأة على قيد الحياة.

جدير بالذكر أن جيلجي تعد أول شخص يتم تشخيصه بمتلازمة ويفر في تركيا، وهي الحالة رقم 27 المؤكدة في التاريخ.

المصدر: وكالات
موسوعة جينيس
أطول رجل في العالم
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