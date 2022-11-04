6 ممثلات يُنعشن المسرح

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض عدد من الممثلات تجربة الوقوف على خشبة المسرح للمرة الأولى بمشوارهن الفني، في ظل فتح أسواق جديدة للعروض بالوطن العربي، وما شهده الفن المسرحي خلال العامين الماضيين من حالة انتعاش.

1 ـ «أنستونا»

من خلال العرض المسرحي «أنستونا»، تخوض دنيا سمير غانم تجربتها المسرحية الأولى، وتدور أحداثها في إطار الكوميديا الاستعراضية حول فتاة من طبقة فقيرة تحلم بالغناء والشهرة، وتقدم خلالها 5 استعراضات غنائية من أشعار أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى. العمل تأليف الثنائي كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد وسامي مغاوري.

2 ـ «حتى لا يطير الدُكان»

تشارك التونسية درّة زروق في العرض المسرحي «حتى لا يطير الدُكان»، ويجمع بين الاستعراض والغناء، من تأليف أمير طعيمة، وإخراج محمد أوتاكا، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، وأكرم حسني.

وتسجل المسرحية عودة درّة للمسرح بعد غياب 15 عاماً، منذ مشاركتها في العرض التونسي «ظرف أسود»، ويعد العمل الخامس من أعمالها المسرحية، ومن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

3 ـ «كازينو بديعة»

تشارك سمية الخشاب في بطولة العرض الاستعراضي الغنائي «كازينو بديعة»، وتدور أحداثه خلف كواليس كازينو بديعة مصابني الشهير بحقبة الأربعينيات من القرن الماضي، تأليف أحمد الإبياري وإخراج طارق الإبياري، ويشارك في بطولته أحمد فتحي وإيمي طلعت زكريا.

وتسجل المسرحية عودة سمية للمسرح بعد 4 أعوام، منذ مشاركتها في عرض «يا تصيب يا تخيب»، ويُعتبر العمل الخامس لها ضمن أعمالها المسرحية، ومن المقرر عرضها في ديسمبر المقبل.

4 ـ «سيدتي الجميلة»

تخوض روبي تجربتها المسرحية الأولى من خلال عرض «سيدتي الجميلة» مع حسن الرداد، إعداد أيمن بهجت قمر، عن نص مسرحية والده التي اقتبسها مع الراحل سمير خفاجي من قصة «سيدتي الجميلة» لجورج برنارد شو، وقام ببطولتها فؤاد المهندس وشويكار عام 1969، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض فبراير المقبل.

5 ـ «سيدتي الجميلة جداً»

على خشبة المسرح القومي، تخوض داليا البحيري تجربتها المسرحية الأولى بعرض «سيدتي الجميلة جداً»، المأخوذ عن مسرحية «بيجماليون» للكاتب العالمي برنارد شو، وتجسد شخصية بائعة الزهور، إعداد وإخراج محسن رزق، أشعار عادل سلامة، ويشارك في بطولتها داليا البحيري وفريد النقراشي وعزت زين.

6 ـ «قمر وغجر»

تشارك رانيا يوسف بالعرض المسرحي «قمر وغجر» المأخوذ عن مسرحية «قمر بنت الغجر» للكاتب محمود مكي، تدور أحداثها في قالب استعراضي غنائي، من تأليف وإخراج عمرو دوارة، ومقرر عرضها خلال الموسم الشتوي المقبل.