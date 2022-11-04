7 وجهات ساحرة في سويسرا

ترجمة: عزة يوسف

سويسرا واحدة من أكثر الوجهات السياحية جاذبية في أوروبا، بما تحتويه من أنهار جليدية وشلالات وبحيرات ومواقع مثالية، وأضاء موقع السفر Ranking Royal، على الوجهات الرائدة من حيث الفن والثقافة والأطعمة والتي يمكن زيارتها والاستمتاع بجمالياتها، وأهمها:

قمة ماترهورن

إحدى أطول القمم الجبلية في أوروبا، يبلغ ارتفاعها 14.692 قدماً، ويصعب تسلقها حيث تتطلب مهارات فنية كبيرة لارتفاعها الشاهق. وتُعتبر الفترة من منتصف يوليو وحتى منتصف سبتمبر، الوقت الأمثل للتسلق، ومن الضروري العلم بأن الطقس هناك غير موثوق به وتنتابه تغيرات على مدار اليوم.

زيوريخ

مدينة ثرية بتاريخها وجمالها الطبيعي وأكلاتها، حيث تمتلئ بالمطاعم ومتاجر التجزئة المشهورة عالمياً، وتُعتبر كنيسة فرومونستر أحد أماكن الجذب الأكثر شعبية في زيوريخ.

وبسبب قمتها الخضراء المميزة، لا بد من زيارة البناء الرائع على الضفة الغربية لنهر ليمات.

بحيرة جينيف

يوجد في سويسرا نحو 7000 بحيرة، إلا أن بحيرة جينيف أكبرها وتبلغ مساحتها حوالي 225 ميلاً مربعاً، ويمكن للزائر قضاء أيام عدة في محيطها وركوب بواخر وحافلات مائية من مدينة لأخرى. وتمتد البحيرة من جينيف إلى مدينة مونترو

لوزان

هذه المدينة القديمة تُعتبر من أجمل مدن سويسرا بمنازلها التقليدية وكنيستها القوطية، وورش تصنيع الحلوى اللذيذة والشوكولاته، كما تشتهر أيضاً بالجبن.

شلالات الراين

من أقوى الشلالات في أوروبا، يحوطها نهر الراين، تجذب مليون شخص كل عام، وتُعتبر الرحلة النهرية وسطها، خلال الفترة من أبريل وحتى نوفمبر، من الرحلات الأكثر متعة لرؤية جمال الشلالات.

لوسرن

تقع المدينة على ضفاف بحيرة «فور كانتونز» مهد الاتحاد السويسري وسط البلاد، وتُعتبر ملاذاً للتمتع بالصفاء والمشاهد الخلابة، ويمكن للزوار الاستمتاع بالأماكن الكلاسيكية وهدوء الحياة في المدن الريفية، وتحاول المدينة إظهار جاذبية المدن من دون التخلي عن تراثها التاريخي.

الحديقة الوطنية

تبدو الحديقة الوطنية السويسرية تحفة بمبانيها الوفيرة وحيواناتها البعيدة عن التجمعات البشرية، وتُعتبر أكبر محمية للحياة البرية في البلاد، حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة الوشق والنسور.