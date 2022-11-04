%33 من الأنهار الجليدية التراثية مهددة بالاختفاء

باريس (أ ف ب)

نبّهت الأمم المتحدة إلى أن ثلث الأنهار الجليدية التي تصنّفها اليونيسكو ضمن التراث العالمي، ستختفي بحلول سنة 2050 «أياً كان السيناريو المناخي»، مشددة على ضرورة الخفض السريع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على الثلثين المتبقيين.

وشملت الدراسة 18600 نهر جليدي، تبلغ مساحتها 66 ألف كيلومتر مربع، موزعة على 50 موقعاً مصنفة ضمن التراث العالمي، وفق بيان لليونيسكو.

وبحسب تقرير نشرته اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في الربيع، يشكل ذوبان الجليد والثلوج أحد التهديدات الكبرى الناجمة عن الاحترار المناخي.