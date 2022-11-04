سيلين ديون تؤدي شخصيتها الحقيقية في فيلم رومانسي

مونتريال (أ ف ب)

تلعب النجمة العالمية سيلين ديون بطولة الفيلم الكوميدي الرومانسي «لاف أجين» الذي يبدأ عرضه في دور السينما خلال مايو 2023 وتجسد فيه شخصيتها الحقيقية.

وكتبت على شبكات التواصل الاجتماعي «أراكم في السينما»، موضحة أنها ستشارك في الفيلم إلى جانب نجمة أفلام بوليوود الهندية بريانكا تشوبرا جوناس، والممثل الاسكتلندي سام هيوين.

ويتناول الفيلم الذي تؤدي سيلين فيه أغنيات جديدة، قصة شابة تُواصل إرسال رسائل إلى خطيبها بعد وفاته، فتنشأ علاقة بينها وبين الشخص الذي انتقل إليه رقم هاتف الحبيب الراحل.