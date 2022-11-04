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ماسك يدلي بتصريح حول انسحاب المعلنين من تويتر

ماسك يدلي بتصريح حول انسحاب المعلنين من تويتر
4 نوفمبر 2022 22:54

قال الملياردير الأميركي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، إن مخاوف الشركات المعلنة بشأن تحديث المحتوى على تويتر قد تسببت "في تراجع ضخم في إيرادات" المنصة، حتى على الرغم من عدم إجراء أي تغييرات .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن تصريحات ماسك جاءت بعد أن أعلنت علامات تجارية من بينها أودي وفايزر وجنرال ميلز أنها تعتزم تعليق الإنفاق بشكل مؤقت على المنصة، أثناء انتظارها لرؤية كيف ستتطور في عهد قيادة ماسك.

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وكان ماسك الذي يصف نفسه بأنه مدافع عن حرية التعبير، قد صرح بأنه يريد تغيير طريقة تعامل الموقع الإلكتروني مع المحتوى المثير للجدل، بينما جدد تأكيده للشركات المعلنة أنه لا يريد تحويل المنصة إلى "جحيم مجاني للجميع، بحيث يقال أي شيء بدون عواقب".

المصدر: د ب أ
إيلون ماسك
تويتر
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