بيت التاريخ.. جزائري يجمع «التراث» ليحافظ على الهوية

شعبان بلال (القاهرة)

عملات معدنية وورقية قديمة، مفاتيح حديدية كبيرة نال منها الصدأ، ولوحات تشكيلية لقدماء الفنانين الجزائريين، جزء مما يعرضه إدريس حوفة في بيته ببلدة بوروبة بالجزائر، عاشق لجمع المقتنيات القديمة، ويعتبرها كنزاً تراثياً يجب نقله إلى شباب بلدته.

منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره، ظهرت هوايته في جمع كل الطوابع البريدية واقتطاع الصور منها وحفظها في أغلفة بلاستيكية، وتطوّر الأمر إلى الاحتفاظ بالبطاقات البريدية وتبعها العملات، قبل أن يصبح فيما بعد رمزاً في مجال المقتنيات التراثية.

يقول إدريس لـ«الاتحاد الأسبوعي»، إن حياته ارتبطت بتلك الهواية منذ سنوات، وأصبحت مصدر سعادته ورزقه في آن واحد، وما ساعد في ذلك أن بيته أصبح مركزاً لمحبي هواية جمع الأشياء القديمة والتراثية، حيت يأتون لمشاهدتها عنده ويتحدثون عن التراث الجزائري المتجسد في كل قطعة لديه.

مقتنيات متنوعة، لوحات قماشية عليها نقوش قديمة كانت تعلّق كديكور في المنازل قبل عقود، وصور تذكارية لبعض الشخصيات التاريخية التي مرّت بالجزائر، ولوحات تشكيلية رسمها فنانون قدماء كادت أن تتلف نتيجة الإهمال، فاحتفظ بها وأعاد لها بريقها.

ويخصص إدريس في أحد أركان منزله جزءاً للأدوات التكنولوجية يعرض به أجهزة راديو تعود لخمسينيات القرن الماضي، وأجهزة الكاسيت التي سيطرت على المواد المسموعة لعقود، إلى جانب الهواتف السلكية القديمة، وأنواع عدة من أجهزة الموبايل واللاسلكي القديمة.

ويحتفظ عاشق المقتنيات بمجموعة تاريخية من العملات، لديه فئات مختلفة من عملة الدينار المطبوعة في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وتحمل صورة عبد القادر الجزائري، وقطع من الفئات النقدية المعدنية القديمة.

وأضاف: «لديَّ كاميرات وماكينات عرض الأفلام القديمة، ومفاتيح حديدية كبيرة للأبواب الخشبية التقليدية، تعود لحقبة ما قبل الاستقلال، وأدوات صنع القهوة الجزائرية كنا نطلق عليها (رحيوة)، وأحاول تعريف الشباب بتراثهم الثقافي والمجتمعي ونقل معرفتي إليهم».