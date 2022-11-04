تفاصيل جديدة لعملية تسريح موظفي تويتر

تأكدت الشائعات.. الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، قرر الاستغناء عن عدد كبير من موظفي منصة "تويتر" التي استحوذ عليها لقاء صفقة بلغت 44 مليار دولار، لكن بدا أن ظروف تسريح العالمين غريبة للغاية، لدرجة أن الرسائل التي اعتبرت تهميدا للطرد وصلت إلى الموظفين وهم يغطون في النوم.
بدأت بإعلان صادم
لكن الأسوأ هو ما حدث لموظفي تويتر في بريطانيا
ويعتقد المسؤول البارز في "تويتر" سيمون بالمين، إنه جرى تسريحه بعدما منع إلكترونيا من الوصول إلى حساباته الرسمية.
وأضاف أن كل الموظفين تقلوا رسالة مفادها أنه سيكون هناك تقليص كبير في عدد الموظفين، وبعدما تفحص عدد منهم حساباتهم، ليكتشفوا أنها قد جمدت.
وقال: "معظم الموظفين في المملكة المتحدة ربما يكون نائمين ولا يعرفون ما حصل، أما أنا فلوكني عملت كثيرا في لوس أنجلوس لوجود مشاريع يعمل عليها، كنت مستيقظا".
"النوم في المكتب"
وأكد مديرون في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" أنهم اضطروا للنوم في المكتب بسبب المهل الصارمة التي فرضها ماسك لإنجاز بعض الأعمال.
وبدأ الموظفون المسرحون من "تويتر" في التغريد تحت وسم حمل اسم "#OneTeam"، وعبروا عن غضبهم إزاء قرار إيلون ماسك، وتعاطف كثيرون عن معهم، فيما ذهب آخرون نحو رفع قضية على الملياردير الأميركي في مدينة سان فرانسيسكو، وقالوا إن طريق التسريح تنتهك القانون الفيدرالي وقانون ولاية كاليفورنيا.
ويبدو أن من بقي في "تويتر" سيعمل تحت ضغط كبير، كما ظهر في صورة مديرة اضطرت إلى النوم في المكتب.
وأكدت مديرة إدارة المنتج في "تويتر" استير كروفورد صورة نشرها لها أحد زملائها وهي نائمة، وكتبت: "عندما يعمل الفريق على مدار الساعة لإنجاز المهام في المواعيد المحددة، فإنك تنام أحيانا في مكان عملك".