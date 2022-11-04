«العطر».. روائح دامية

سلطان الحجار (أبوظبي)

«العطر: قصة قاتل»، رواية للكاتب الألماني باتريك زوسكيند، صدرت عام 1985 عن دار النشر السويسرية (Diogenes Verlag AG).. تعتبر من أكثر الروايات مبيعاً في ألمانيا في القرن العشرين، وتُرجمت إلى 48 لغة وباعت أكثر من 20 مليون نسخة حول العالم، وبقيت في لائحة الأفضل مبيعاً لمدة تقارب الـ9 سنوات، كما حصلت على إشادة من النقاد عالمياً ومحلياً، رغم أنها أول الإبداعات الروائية لمؤلفها زوسكيند.

تدور أحداث الرواية في القرن الـ 18 في فضاءات باريس وأوفرن ومونبيلييه، وتروي سيرة حياة جان باتيست غرونوي، الشخصية المنبثقة من عوالم باريس السفلية والمتملكة لحاسة شم إعجازية، وتسرد تطور حياة العطار «غرونوي» وكيف غدا إنساناً مجرداً من مفهومي الخير والشر، لا يحركه إلا شغف لا متناهٍ بشحذ مواهبه في سبر أغوار العطور والروائح، دون وازع أخلاقي.

تنطلق أحداث الرواية في عام 1738، حيث يولد بطلها جان باتيست غرونوي، في أحد أسواق السمك الباريسية، ورغم عادة أمه المستمرة في التخلي عن أبنائها المولودين من سفاح، بإلقائهم في حاويات القمامة، إلا أن هذه المرة افتضح أمرها عندما انتبه المارة ورواد السوق لصرخات الطفل المتشبث بالحياة، ليتم إنقاذ الطفل واقتياد أمه للإعدام في ساحة «دو غريف»، بعد أن تمكنت من قتل أربعة مواليد لها من قبل بالطريقة ذاتها، وكان الناجي «غرونوي» خامسهم.

تقوم بعد ذلك مرضعة بالتكفل بـ«غرونوي»، إلا أنها سرعان ما تتنازل عن تربيته لتوجسها ورهبتها من غياب أي أثر لأي رائحة في جسد الرضيع، فيتلقفه أحد الرهبان إلا أنه سرعان ما ينفر منه بدوره بسبب الطريقة المقلقة التي يستعمل بها غرونوي حاسة شمه، لينتهي المطاف بالرضيع في دار أيتام «مدام غايار».

هناك يعيش غرونوي سنوات طفولته الأولى منبوذاً من طرف أقرانه الذين لم يترددوا في محاولة قتله خنقاً في أول ليلة له بالدار، ورغم النبذ والمعاناة الجسدية التي يعيشها في دار «مدام غايار» إلا أنه يتشبث بالحياة ويقهر كل أمراض الطفولة القاتلة، وخلال أحداث الرواية، يشبّه الكاتب شخصيته بالقُراد الصبور الذي يعرف كيف يعيش بصمت منتظراً اللحظة الحاسمة التي يتحرر فيها وينفذ مهمته في الحياة.

فتاة صهباء

في سن التاسعة ينتقل «غرونوي» للعمل في مدبغة جريمال، الرجل الصارم والفظ، وبعكس بقية الدباغين المتذمرين من روائح المدبغة النتنة، كان غرونوي يعيش بشغف وسط كنز من الروائح والاكتشافات الحسية التي كانت تشحذ حاسة شمه الفذة، ورغم أنه كان على وشك الهلاك بسبب التهاب في الطحال، إلا أن حياته في المدبغة كانت فرصة لاستكشاف روائح باريس التي لم تمضِ سنوات قليلة حتى كان يحفظها عن ظهر قلب.

في مساء فاتح، ينجذب غرونوي، لرائحة فتاة شابة خضراء العينين، تقطن بزنقة «ديماري»، كانت رائحة ساحرة ذات نكهة مجهولة لدى غرونوي، مما ولد لديه رغبة في تملك عطر هذه الفتاة، لكنه لم يستطع تحقيق رغبته إلا بقتله لها خنقاً.. كانت لحظة استنشاق غرونوي لآثار العطر في جسد الجثة هي الحاسمة في تحديده للهدف المستقبلي لحياته، وهو «أن يتعلم كيف يصنع جميع الروائح التي تشتهيها نفسه، أي أن يغدو أحذق عطار في العالم».

في العادة، يرتبط العطر بالحب، وهو ما حدث مع غرونوي، لكن في هذه القصة لا يحب غرونوي فتاة لذاتها، وإنما لرائحتها، إذ تنشأ قصة حب من طرف واحد ما بين غرونوي والفتاة ذات الرائحة المميزة التي يستطيع تمييزها ولا ينساها أبداً..

يغتنم غرونوي لقاءه بالعطار «بالديني» ليستعرض أمامه مواهبه بامتلاك حاسة شم قوية، فلا يتردد بالديني في انتشاله من مدبغة جريمال ليوظفه كعطار متعلم في معطرته المنتصبة فوق إحدى قناطر باريس.

كان بالديني عطاراً عجوزاً متمكناً من تقنيات العطارة، إلا أنه كان يعيش أفولاً وتراجعاً قاسياً لموهبته في ابتكار العطور، وكان ظهور غرونوي في حياته فرصة لاسترجاع مجده الضائع ومواجهة المنافسة الشرسة لصناع العطور الباريسيين، وهكذا توطد بين الرجلين توافق ضمني: «غرونوي يبتكر وصفات جديدة من العطور لفائدة بالديني، مقابل اقتسام الأخير لمعارفه التقنية مع عطّاره الشاب».

وهكذا نمّى غرونوي خبرته في تقنية التقطير التي تمكن من استخلاص روائح الأزهار؛ لذا اضطر للمكوث مدة أطول في عطارة بالديني لاحتياجه لشهادة العطارة التي وعده بالديني بمنحها له، في حال ابتكاره لمئات من الوصفات الإضافية التي تضمن لبالديني استمرار رخاء معطرته في حال رحيل غرونوي، لكن في صبيحة اليوم الذي كان فيه غرونوي مغادراً ضواحي باريس متوجهاً إلى وحدات كمية الورق، انهارت معطرة بالديني فوق رأس مالكها وزوجته.

رائحة بشرية

خلال رحلته، يعي غرونوي حجم كراهيته لروائح البشر، فيعتكف في إحدى مغارات جبال كانتال لمدة سبع سنوات، صانعاً عوالم تخييلية من الروائح، كان يقضي أيامه في الاستمتاع بتذكر الروائح التي عرفها طيلة حياته، وكان دائماً ما يختم ذكرياته الشمية بأرفع الروائح لديه «عطر الفتاة الصهباء المقتولة».

بعد مغادرته جبال كانتال، يلتقي غرونوي بالماركي دو لاطاياد اسبيناس، أحد النبلاء الفرنسيين والذي يحاول استغلال غرونوي كدليل بشري لإثبات إحدى نظرياته العلمية حول التشبيب، ثم يغتنم غرونوي فرصة زيارته لمونبيلييه لكي يصنع عطراً يمنحه «رائحة بشرية» ويحسسه بوجوده كإنسان بين البشر، في هذه المرحلة يصل إلى استنتاج مفاده أن «من يسيطر على الروائح يسيطر على قلوب الناس»، وهو ما يلهمه إلى المثابرة في الوصول إلى ابتكار عطر يمكنه من الاستحواذ على البشر وتركيعهم.

قتل «لور ريشي»

يبدأ غرونوي في تنفيذ جرائم قتل متتالية بغرض استخلاص العطور الطبيعية لأجساد 24 فتاة هن الأجمل في المدينة، وهكذا تغرق وحدات كمية الورق في دوامة من الرعب، حيث تستفيق المدينة بصفة دورية على جثث حليقة الرؤوس، وتنغمس في محاولة سبر هوية القاتل المجهول، ويختتم غرونوي جرائمه بقتل «لور ريشي» التي لم ينفع حرص والدها أنطوان في حمايتها وتفادي نفس مصير الفتيات.

يتمكن غرونوي من تركيب أكثر العطور كمالاً بتوليف العطر المستخلص من جسد «لور ريشي» بالعطور الـ24 المستخلصة من أجساد بقية الضحايا، وبعد افتضاح أمره يُلقى القبض عليه ويصدر الحكم بإعدامه، وعند اقتياده لساحة المدينة لتنفيذ الحكم، تحت أنظار الآلاف من سكان المدينة، يتعطر غرونوي بعطره السحري ليفقد آلاف الحاضرين صوابهم ويدخلون في مجون وعربدة جماعية تحت الأنظار المتدبرة لغرونوي، وبفضل عطره المعجزة يغدو غرونوي بريئاً في أعين جلاديه ويكتسب قداسة لدى سكان وحدات كمية الورق، لدرجة أن أنطوان ريشي يغمره بعطف أبوي ويتبناه، رغم أنه قاتل ابنته، ولكن عندما يعي غرونوي بهشاشة وضعيته في المدينة، نتيجة علمه بالمفعول المؤقت للعطر، يغادر وحدات كمية الورق عائداً إلى باريس.

افتراس غرونوي

عند عودته لباريس، يتجه لا شعورياً إلى مسقط رأسه، «سوق السمك».. هناك، يفرغ قارورة عطره السحري فوق جسده، مما يحوله إلى ملاك في أعين العشرات من الأشخاص الموجودين في عين المكان، والذين أغلبهم من المتشردين، لينجذب إليه هؤلاء بعنف ووحشية لدرجة نهشهم لجسده وافتراسه، ليختفي جان باتيست غرونوي، ولم يعد له وجود على وجه الأرض.

هنا.. تشير الرواية إلى حالة الإنسان المجرد من مفهومي الخير والشر ولا يحركه إلا شغفه لما يؤمن به أو يرغب في امتلاكه في سبيل إثراء موهبته دون النظر إلى بُعد القيم والأخلاق، متخلياً عن الخصال الإنسانية كافة، فقتْل غرونوي للفتيات وصاحب المدبغة وزوجته، لم تكن مجرد حادث عرضي، بل أمر غريزي متأصل في داخله، متأثراً بطفولته البائسة، وتعامل من حوله معه على أنه منبوذ ونكرة ومقزز، ما جعله يتعامل بعدائية واستباحة لأجساد وأرواح الآخرين بغرض استخلاص روائحهم.

على الشاشة

تحولت رواية «عطر: قصة قاتل»، إلى فيلم إثارة ألماني عام 2006، سيناريو وحوار اندرو بيركين، وبرند آيشينغر، إخراج توم تايكور، وبطولة بن ويشا، آلان ريكمان، راشيل هيرد - وود، داستين هوفمان، وكارولين هيرفيرث.

ودارت أحداث الفيلم حول جان باتيست غرونوي الذي يمتلك حاسة شم قوية وغير طبيعية، وسعيه لإيجاد العطر الكامل الذي لا مثيل له، ليبدأ غرونوي تجربته مع فتاة، إلا أن طقوسه غير المبررة بالنسبة لها أصابتها بالريبة، فرفضت استكمال التجربة وقررت الرحيل، فصدمها بضربة على رأسها لتموت على إثرها ثم استخلص منها رائحتها واختبرها من خلال حاسة الشم لديه، لتبدأ رحلة غرونوي بقتل الفتيات واستخلاص عطوره من رائحة أجسادهن.

المشهد الأخير

يتمكن غرونوي من تركيب أكثر العطور كمالاً بتوليف العطر المستخلص من جسد لورا بالعطور المستخلصة من أجساد بقية الضحايا، وبعد افتضاح أمره ويلقى القبض عليه ليحكم عليه بالإعدام، لكن بفضل سكرة عطره المعجزة يغدو غرونوي بريئاً في أعين جلاديه ويطلق سراحه فيغادر كراس ويعود إلى باريس حاملاً ما يكفي من العطر ليحكم العالم، ولكنه يكتشف أن عطره لن يجعله محبوباً كشخص طبيعي.

زوسكيند.. صورة نادرة

باتريك زوسكيند، كاتب وروائي ألماني، ولد في أمباخ 26 مارس 1949، في منطقة جبال الألب في الجنوب الألماني، ودرس التاريخ في ميونيخ، من أشهر أعماله رواية «العطر» 1985 التي حُولَتْ إلى فيلم بعنوان «عطر: قصة قاتل»، كان والده فيلهلم إيمانويل زوسكيند كاتباً ومترجماً ومعاوناً في صحيفة زوددويتش تسايتونج، وكذلك كان أخوه الأكبر مارتين زوسكيند يعمل صحفياً.

بعد أن حصل باتريك على الشهادة الثانوية، درس التاريخ في جامعة ميونيخ، (1968 - 1974)، ثم عمل بعد ذلك في أعمال وأماكن مختلفة، وكتب عدة قصص قصيرة وسيناريوهات لأفلام سينمائية، لكنه كان يفضل العزلة والاختباء من أضواء الشهرة، ويرفض قبول جوائز أدبية كانت تمنح له، مثل جائزة «توكان»، حتى إنه لا توجد له صور فوتوغرافية إلا نادراً..

وفي عام 1987 حصل زوسكيند على جائزة «جوتنبرج» لصالون الكتاب الفرانكفوني السابع في باريس، وهو يعيش حالياً ما بين ميونيخ وباريس متفرغاً للكتابة، ومن أهم مؤلفاته (عازف الكونترباس 1981، الحمامة 1987، ثلاث قصص 1995، حكاية السيد زومر 2003، وعن الحب والموت 2006).