دولي «سينما المؤلف» يكرّم فواخرجي وخميس

محمد نجيم (الرباط)



في إطار الأنشطة الفنية والثقافية التي تنظم بعاصمة المملكة المغربية الرباط، تنعقد الدورة الـ 27 للمهرجان الدولي لسينما المؤلف من 17 إلى 24 من نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد من دول العالم.

يشهد المهرجان في دورته الحالية، تكريم أسماء كبيرة من عالم السينما المغربية والعربية والعالمية، ومن بينها الممثلة والمخرجة السورية سلاف فواخرجي، والنجمة العمانية فخرية خميس، والنجمة السينمائية المغربية نورا الصقلي، والمخرج غاستون كايوري من بوركينا فاسو، والمخرج الفرنسي جون بيير أمرسي، والمخرج المغربي نبيل عيوش، والمثل المغربي فريد الركراري.

وقد أعلنت إدارة المهرجان عن أسماء لجنة التحكيم الخاصة بالفيلم الطويل، والتي يرأسها الناقد السينمائي الإيطالي كارلو أنطونيو جنتيلي، وعضوية كل من المنتج الأميركي ديفيد ماكيلوب، والنجمة المغربية فاطمة خير، والفنانة السينغالية مديرة مهرجان داكار السينمائي فاتو جوبيتير توري، والمخرج النيجيري مايكل باريش والمنتجة والمخرجة الكندية فنيسا تاتجانا، والمخرج الألباني بوجار أليماني.كما يعرف المهرجان تنظيم مسابقتين خاصتين بالفيلم الروائي القصير والفيلم الوثائقي، شُكلت لهما لجنتان سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق، إضافة لبرامج وأنشطة متعددة، وورشات تقنية، وعروض فيلمية مغربية ودولية في فقرات مختلفة، من بينها فقرة سينما العالم وفقرة سينما الطفل وبانوراما خاصة بالفيلم المغربي.