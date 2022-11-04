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نهلة سلامة.. تطارد «أرواح خفية»

نهلة سلامة.. تطارد «أرواح خفية»
4 نوفمبر 2022 21:34

سعيد ياسين (القاهرة)

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أوشكت نهلة سلامة على الانتهاء من تصوير دورها في في مسلسل «أرواح خفية»، وقالت إنه يدور في إطار تشويقي حول معلمة في مدرسة خاصة تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى معسكر خارج القاهرة، حيث تتصاعد الأحداث داخل مبنى مهجور بمكان الرحلة، وتكتشف أن هناك سراً غامضاً متعلق بالمدرسة التى تعمل بها وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.
 وتجسد نهلة في المسلسل شخصية تفرض نظاماً صارماً على التلاميذ والمعلمين وهو ما يدخلها في صدامات دائمة معهم، وأكدت أنها تراهن على دورها وتعتبره مفاجأة كبيرة للجمهور، خصوصاً وأنها تقدم للمرة الأولى هذه الشخصية. 
ويشارك في البطولة سمية الخشاب ونضال الشافعي ومنذر رياحنة وفراس سعيد ونسمة محمود، تأليف سوسن عامر وإخراج إبرام نشأت، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.
وكانت نهلة قد شاركت العام الماضي في مسلسل «نقل عام» مع محمود حميدة وإخراج عادل أديب، وعُرض في يناير الماضي.

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