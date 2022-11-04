كمال أبو رية.. «عملة نادرة»

سعيد ياسين (القاهرة)

تعاقد كمال أبو رية على المشاركة في بطولة مسلسل «عملة نادرة» المقرر عرضه خلال رمضان المقبل، ويتناول العديد من مشاكل الصعيد، وفي مقدمتها قضايا الثأر، والميراث، وزواج القاصرات وغيرها.

وقال أبو رية لـ«الاتحاد» إنه يجسد في العمل شخصية صعيدي يدخل في صراع مع زوجة شقيقه بعد وفاته، لإصرارها على الحصول على ميراثها من الأرض التي يقوم بزراعتها، ويساومها على أن تأخذ حقها أموالاً وهو ما ترفضه.

ويشارك في البطولة نيللي كريم وجمال سليمان وفردوس عبدالحميد وأحمد بدير وهشام عاشور، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

وأبدى كمال سعادته بالمشاركة مجدداً في دراما الصعيد بعدما شارك في مسلسل «مزاد الشر»، ومن قبله الجزء الثاني من مسلسل «أفراح ابليس»، و«الجبل»، و«الفرار من الحب».

ونفى أبو رية مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل «المداح» الذي سيعرض في رمضان المقبل، باعتبار أن دوره «أبو الخير» انتهى بانتهاء الجزء الثاني.