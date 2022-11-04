إيه آر رحمان.. يشعل جزيرة ياس طرباً

أبوظبي (الاتحاد)



أحيا المايسترو «إيه آر رحمان»، حفلاً موسيقياً حياً على المسرح في الاتحاد أرينا، بجزيرة ياس في أبوظبي. وهذه المرة الأولى التي يقدم فيها «رحمان» حفلاً حياً في أبوظبي، بحضور عدد كبير من عشاق الموسيقى المتحمسين الذين تفاعلوا مع العروض الموسيقية بشكل ملموس ولافت، وذلك احتفالاً بمهرجان «ديوالي».شهد الحفل الموسيقي نجاحاً كبيراً ليغدو واحداً من أكبر الأحداث التي تُنظم في جزيرة ياس بأبوظبي، حيث قدم «رحمان» بعضاً من أغنياته الأيقونية التي تفاعل معها الجمهور ورددها معه من مختلف أنحاء العالم، والذين قصدوا إلى أبوظبي لحضور هذا الحفل الموسيقي الأروع لهذا العام.

استهل «رحمان» الحفل الموسيقي بأداء أغنيته الوطنية الأكثر شهرة «Jai Ho» من الفيلم الحائز جائزة أوسكار (Slumdog Millionaire)، ومن خلال هذه الأغنية، قدم فرقته من المطربين على المسرح، والتي ضمت مطربين بارزين، إضافة إلى بعض الأسماء اللامعة في عالم بوليوود مثل Param Sundari وMaahi Ve.

شكل الحفل الموسيقي متعة بصرية، وقدم أغنيات بلغات متعددة من بينها الهندية والتاميلية والمالايالم، وحتى العربية، كما قدم الأيقونة العالمية الذي يتمتع بمعرفة لا تضاهى في الموسيقى، مقطوعات موسيقية من النمط الكلاسيكي الهندي (ragas)، وأُضيئت الاتحاد أرينا لتصبح أشبه باحتفالية ديوالي حينما تم إطفاء الأضواء، وقام الجمهور بالتلويح على أنغام الموسيقى مستخدمين إضاءة هواتفهم الذكية التي جعلت الأجواء أشبه ما يكون بعالم الأحلام.

كما شهد الحفل تقديم بعض الأغاني الرائعة المفعمة بالعاطفة مثل أغنية (Agar Tum Saath Ho) من فيلم (Tamasha)، وأغنية (Kun Faya Kun) من فيلم (Rockstar)، إضافة إلى أغنيته الأخيرة التي حققت نجاحاً كبيراً (Ponni Nadh) من فيلم (Ponniyin Selvan – I).وكانت إحدى أكثر اللحظات التي لا تُنسى خلال الحفل عندما أدى «رحمان» إلى جانب ابنه «إيه آر أمين» أغنيات (Miss Hairan) من فيلم (Heropanti) مع Nisa، والتي ألهبت حماس الجمهور، وقبل نهاية الحفل، أشعل «رحمان» المسرح بأغنيات (Humma Humma، وChaiyya Chaiyya وMaa Tujhe Salaam).

وأعرب «إيه آر رحمان» عن سعادته لإحياء حفل موسيقي في جزيرة ياس بأبوظبي، واصفاً التجربة بأنها رائعة، وقال«لقد كان الجمهور مذهلاً ومفعماً بالطاقة والحيوية، حيث إن إحياء حفل مباشر يمنح الفنان دوماً أعلى درجات الرضا، وأتطلع قدماً لتقديم مزيد من العروض هنا في المستقبل».