«أتلانتس ذا رويال» يتعاون مع Tiesto ويزيّن «تايمز سكوير»

أبوظبي (الاتحاد)

مرة جديدة تبهر معالم الإمارات العالم بأفكارها المبتكَرة. وهذه المرة من خلال التعاون عالمي المستوى بين منتجع أتلانتس ذا رويال، أيقونة دبي الجديدة، ومنسّق الموسيقى العالمي Tiesto الحائز جائزة جرامي وجائزة بلاتينوم عن رابطة صناعة التسجيلات الأميركية، وTate McRae المغنية ومؤلفة الأغاني الحائزة عدة جوائز بلاتينوم، لإطلاق أغنية حصرية بعنوان 10:35.

وتترافق الأغنية مع فيديو من المقرر إطلاقه لأول مرة على قنوات MTV Live وMTVU وMTV Biggest Pop وعلى اللوحات الإعلانية في ساحة تايمز سكوير. ويركّز الفيديو على أداء Tiesto وMcRae، مع استعراض أجواء الفخامة في منتجع أتلانتس ذا رويال بإطلالته المميزة على أفق دبي الرائع.

تعاون عالمي

وعبّر Tiesto عن إعجابه الشديد بالتجربة المزدوجة والفريدة التي يوفرها المنتجع، مع أروع الفعاليات الترفيهية المعززة بطابع استثنائي للفترات الانتقالية بين النهار والليل مع تغير التجارب الترفيهية كلياً، ومن هنا جاء اسم الأغنية 10:35.

وقال Tiesto: لقد حرصت مع Tate على تقديم أغنية تستحضر روعة التجارب في الوجهة، حيث تتكامل حيوية 10:35 مع أجواء المنتجع المليئة بالطاقة الإيجابية، وأترقب الأصداء التي ستحصدها الأغنية في أنحاء العالم.

واعتبرت Tate McRae التي أمضت فترة من حياتها في الشرق الأوسط أن هذا العمل إضافة جديدة في مسيرتها، وأنه من الممتع دوماً خوض تجارب متفردة مع علامات مختلفة وفنانين مميزين.

وذكر تيموثي كيلي، المدير الإداري لمنتجعات أتلانتس دبي أن الأغنية نجحت في تسليط الضوء على التجارب الاستثنائية التي يوفرها المنتجع خلال النهار والليل. ويتيح تصوير فيديو الأغنية استعراض لمحة عن التجارب الممتعة والفخمة التي يحظى بها الضيوف تمهيداً لحفل الإطلاق الكبير المرتقب في يناير المقبل.

وتحدث جوناثان فيلدمان، من «أتلانتيك ريكوردز للإنتاج الفني» عن فخره بالتعاون مع فريقه مميز طوال فترة التصوير.

وتولى فريق من كبار المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين العالميين تصميم المنتجع بأسلوب فاخر مع إطلالات بانورامية على بحر العرب وجزيرة النخلة الشهيرة.