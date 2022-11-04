آشر ينضم إلى نجوم «يا سلام» لما بعد سباق «الفورمولا 1»

أبوظبي (الاتحاد)

مع تواصل الاستعدادات وبدء العد التنازلي لعطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2022، أعلنت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات وشركة فلاش للترفيه عن انضمام المغني الأميركي آشر إلى عقد نجوم حفلات مهرجان يا سلام لما بعد سباق الجائزة الكبرى ليشارك في إحياء حفل مساء الخميس 17 نوفمبر.

وبهذا يرتفع عدد نجوم حفلات ما بعد السباق لهذا الموسم إلى 5 من أكبر نجوم الغناء والموسيقى العالميين، الذين سيمتعون جمهور سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 بأمسيات موسيقية احتفالية على مدار 4 أمسيات، يفتتحها كل من دايف وآشر مساء الخميس، ليعتلي نجم الراب الحائز جوائز جرامي والتصنيف البلاتيني عدة مرات، كيندريك لامار منصة المسرح مساء الجمعة، فيما يحيي ثلاثي فرقة سويديش هاوس مافيا، الحائزة عدة جوائز جرامي، حفلة مساء السبت في «الاتحاد أرينا»، لتختتم فرقة ديف ليبارد الأسطورية المدرجة في قاعة مشاهير موسيقى الروك أند رول، حفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق في جزيرة ياس بحفل موسيقي صاخب تحييه مساء الأحد.

وتيرة الحماس

وتتزايد وتيرة الحماس والتشويق لهذا الحدث العالمي الذي يشهد أكبر عطلة أسبوع رياضية ترفيهية في المنطقة، مؤكدًا مكانة أبوظبي الريادية وجهة عالمية متميزة لأهم وأضخم الأحداث الرياضية.

وحصد الفنان العالمي والمغني والراقص 8 من جوائز جرامي الموسيقية، وأكد مكانته على رأس قائمة أفضل 100 فنان من ناحية المبيعات 100 في العقد الأول من هذا القرن، وثاني أنجح فنان على الإطلاق في مطلع القرن الحالي، بالإضافة إلى كونه أنجح فناني الولايات المتحدة الأميركية من ناحية المبيعات على الإطلاق. وحققت 4 من ألبوماته المركز الأول على قائمة أفضل 200 ألبوم من ناحية المبيعات، ابتداء من ألبوم الذي يحمل التصنيف الماسي بعنوان «كونفيشنز» الصادر عام 2004.

نجوم الحفلات

وقال علق سيف النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: سعداء بانضمام نجم عالمي إضافي إلى عقد نجوم حفلات ما بعد سباق الجائزة الكبرى الحافل بالنجوم مجدداً في هذا الموسم، ونعمل على تقديم تجربة تتخطى الواقع لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، بحضور مجموعة من كبار النجوم من مختلف التوجهات الموسيقية.

وأضاف جون ليكيريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: منذ إطلاق حفلات مهرجان ياسلام لما بعد سباق الجائزة الكبرى في نسختها الافتتاحية المميزة بمكانتها الريادية ضمن قائمة الفعاليات الترفيهية لعطلات أسبوع سباقات الفورمولا1، نعمل لأن تقدم كل من دوراتها تجارب تظل في ذاكرة جمهور الفورمولا1 في عطلة أسبوع السباق الختامي المميزة بأجوائه الاحتفالية. ويشكل انضمام النجم العالمي آشر، الحائز العديد من جوائز جرامي، إلى قائمة نجوم الحفلات لهذا العام، سابقة مميزة يقدمها مهرجان ياسلام لجمهوره الواسع، إذ تشهد الأمسية الافتتاحية للحدث حضور اثنين من أكبر نجوم عالم الموسيقى العالمية متيحاً أمسية رائعة حافلة بالترفيه.

ويعد حضور حفلات مهرجان يا سلام لما بعد السباق حصرياً بحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1، علمًا أن الطلب العالمي غير المسبوق أدى إلى نفاد التذاكر، ويمكن لعشاق الموسيقى والحفلات الغنائية ترقية تجربة حفلات ما السباق إلى «الدائرة الذهبية» لاختبار الأجواء الكرنفالية للحفلات من الصفوف الأمامية في الاتحاد بارك.