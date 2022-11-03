«البارون».. يعيد خالد سليم للدراما

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يعود خالد سليم إلى الدراما بعد غياب عامين من خلال أحداث مسلسل «عودة البارون»، ويجسد شخصية شاب يدخل في صدام مع والده بسبب أفعاله التي يرفضها بسبب عودته لوطنه بعد غياب 30 عاماً، ويقرر افتتاح فندقه المهمل طوال تلك الفترة.

تدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة حول مجموعة من الشخصيات التي تعيش في هواجس الماضي وتأثيرها على حياتهم، من خلال 15 حلقة، تأليف وإخراج سامر خضر، ويشارك في بطولته ساري أسعد، وميس حمدان.

ويتنظر خالد طرح فيلمه «من القلب»، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات، فيما تمر حياته الأسرية بالعديد من التحديات بسبب محاولات إحدى الفتيات إفساد علاقته مع زوجته، وهو تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقص عادل، ويشارك في بطولته إنجي كيوان، ونسرين طافش.