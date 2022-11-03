الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«البارون».. يعيد خالد سليم للدراما

«البارون».. يعيد خالد سليم للدراما
3 نوفمبر 2022 20:42

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

يعود خالد سليم إلى الدراما بعد غياب عامين من خلال أحداث مسلسل «عودة البارون»، ويجسد شخصية شاب يدخل في صدام مع والده بسبب أفعاله التي يرفضها بسبب عودته لوطنه بعد غياب 30 عاماً، ويقرر افتتاح فندقه المهمل طوال تلك الفترة.
تدور الأحداث في إطار التشويق والإثارة حول مجموعة من الشخصيات التي تعيش في هواجس الماضي وتأثيرها على حياتهم، من خلال 15 حلقة، تأليف وإخراج سامر خضر، ويشارك في بطولته ساري أسعد، وميس حمدان.
ويتنظر خالد طرح فيلمه «من القلب»، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من الشركات، فيما تمر حياته الأسرية بالعديد من التحديات بسبب محاولات إحدى الفتيات إفساد علاقته مع زوجته، وهو تأليف إسحاق إبراهيم، وإخراج مرقص عادل، ويشارك في بطولته إنجي كيوان، ونسرين طافش.

آخر الأخبار
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©