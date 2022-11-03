عابد فهد.. «النار بالنار»

سعيد ياسين (القاهرة)

يسجل عابد فهد حضوره في دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «النار بالنار»، تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبدالعزيز، ويشاركه البطولة جورج خباز وكاريس بشار.

قال فهد، إن الأحداث تتناول قصة من حارة شعبية ترصد علاقة سكانها الاجتماعية والعاطفية، وتركز على العلاقات بين السوريين واللبنانيين في شتى صورها، والمسلسل مقتبس عن المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير.

ويجسد قي الأحداث شخصية قريبة من شخصية «شايلوك» في «تاجر البندقية»، وهو مثال للشخص الجشع والشرير، والذي كوّن ثروة طائلة من الربا التي يطالب بها من يستدين منه أضعافاً مضاعفة، كما يتصف بالنفاق والرياء.

عابد شارك في رمضان قبل الماضي في مسلسل «350 جرام» مع سلوم حداد، تأليف ناديا الأحمر وإخراج محمد لطفي، وجسد فيه شخصية المحامي المتلاعب بالقانون، كما عُرض له في يونيو الماضي مسلسل «بيروت 303» مع سلافة معمار، حول تفجير طائرة فوق شاطئ لبنان.