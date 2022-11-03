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دنيا

"فايزر": تجارب على لقاح مركب ضد كورونا والإنفلونزا

أرشيفية
3 نوفمبر 2022 16:28

أعلنت شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر وشريكتها الألمانية بايونتيك الخميس عن إطلاق المرحلة الأولى من تجربة لقاح معد بتقنية الحمض النووي الريبي المرسال mRNA الذي يجمع بين الحماية ضد الإنفلونزا وكوفيد-19.

وقالت أنالييسا أندرسن، كبيرة المسؤولين العلميين في فايزر، في بيان لها إن اللقاح المركب "يمكن أن يبسِّط ممارسات التطعيم ضد هذين الفيروسين التنفسيين، ما قد يؤدي إلى تغطية أفضل للتطعيم لكلا المرضين".

وأضافت أن "حتى مع وجود لقاحات الإنفلونزا الموسمية، يظل عبء هذا الفيروس شديدًا في جميع أنحاء العالم، مما يتسبب في وفاة الآلاف وإدخالهم المستشفى كل عام".

وقالت الشركتان إن اللقاح التجريبي جاهز للتقدم إلى المرحلة الأولى من التجارب في الولايات المتحدة مع 180 متطوعًا.

وطورت فايزر وبايونتيك أحد اللقاحات الأكثر استخدامًا لمكافحة كوفيد، وتجري شركتا موديرنا ونوفافاكس تجارب كذلك على لقاحات مركبة ضد الانفلونزا وكوفيد.

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المصدر: آ ف ب
فايزر
كورونا
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