فايز السعيد.. «محطَّم الرقم القياسي»

تامر عبد الحميد (أبوظبي) أطلق الفنان والملحن فايز السعيد أغنية منفردة جديدة بعنوان «محطِّم الرقم القياسي»، كلمات حيدر الأسير، ألحان نور الزين وتوزيع زيد عادل، وتم تسجيلها في استديوهات «السعيد ساوند» بدبي. صوَّر السعيد الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وتولى إخراجها عادل سرحان، وطرحها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي موقع «يوتيوب».

«محطِّم الرقم القياسي» أداها السعيد باللون العراقي، وتمزج كلماتها بين الدراما والرومانسية. ويقول مطلعها:محطِّم الرقم القياسي.. آني بالصدموني ناسي

وآني المدوخلي راسي.. انطيت عين

جنت أضن حبه مثالي.. على غفله مابقالي

وآني كل ضني وعبالي.. هواي زين ماجلب بواحد أبد.. الروحي أصير آني السند

وبعمري محتاجيت أحد.. مصدوم بهواية

مو هسه من كلشي انكشف.. واثكلهم بهالشدة خف وأعرب السعيد عن سعادته بتنفيذ الأغنية التي أظهرته بشكل مختلف، في أداء اللهجة العراقية، والأداء التمثيلي في الفيديو كليب الذي نُفذ بطريقة القصة القصيرة وبرؤية درامية مختلفة، لاسيما عندما ظهر في بعض المشاهد متأثراً بغدر أقرب الناس إليه. ولفت السعيد إلى أنه يعشق التغيير والتنويع في اختياراته الغنائية، من خلال تنفيذها بلهجات خليجية وعربية مختلفة، وألحان وتوزيع متفرد، بحيث تنال الأغنية الصدى المطلوب، ولا تمر مرور الكرام، معرباً عن سعادته بالنجاح الذي حققه بعد طرحها على «يوتيوب» وردود الأفعال الإيجابية التي جاءته من قبل متابعيه على الـ«سوشيال ميديا»، والتي حملت إشادات وتهنئة من زملائه من صناع الأغنية على فكرة العمل الجديدة وظهوره بشكل مختلف.