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"تيك توك" يمنح صانعي المحتوى ميزة سحرية

تيك توك يهدد عرش فيسبوك!
3 نوفمبر 2022 15:49

أطلق تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة ميزة جديدة، سيتم بموجبها إعلام صانعي المحتوى عندما يفضل شخص ما مقطع الفيديو الخاص بهم على التطبيق.

وتمكن الخاصية الجديدة صانع المحتوى من التعرف على الأشخاص الذين تفاعلوا مع الفيديو الخاص به.
 
ومن الآن فصاعدا، لن تعد مفضلاتك كمتابع على "تيك توك" طي الكتمان كما كان في السابق، عندما كان بإمكان صانعي المحتوى رؤية عدد المفضلات التي يمتلكها مقطع فيديو ما، لكن دون معرفة الأشخاص الذين أبدوا إعجابهم به.

وصرح متحدث باسم "تيك توك" لموقع "ماشابل" التقني المتخصص، بأنه "نفكر دائما في طرق لإضافة قيمة إلى المجتمع وإثراء تجربة "تيك توك"، حيث نواصل بناء مكان آمن يسلي ويلهم الإبداع ويقود الثقافة.. نستكشف طرقًا جديدة لمشاركة المجتمع بشكل أعمق".وفق سكاي نيوز

وفي يونيو الماضي، أطلق "تيك توك" ميزة تتيح للمستخدمين معرفة من شاهد ملفهم الشخصي.

وفي فبراير الماضي، أطلق "تيك توك" ميزة "المجموعات"، وتتيح للمستخدمين تنظيم مفضلاتهم في مجلدات، والتي أحدثت ثورة في ميزة "المفضلة" وجعلتها أكثر فائدة.

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المصدر: وكالات
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