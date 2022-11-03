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«أبيشك» و«فرحان» و«مانيش» يقدمون جوائز «آيفا» 2023

«أبيشك» و«فرحان» و«مانيش» يقدمون جوائز «آيفا» 2023
3 نوفمبر 2022 12:28

أبوظبي (الاتحاد)
يعود حفل عطلة نهاية الأسبوع وتوزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA، الذي يجمع نخبة من أفضل النجوم في صناعة السينما الهندية، إلى جزيرة ياس في أبوظبي، فبراير 2023.

يقام حفل «آيفا 2023» بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وميرال، وتستضيفه جزيرة ياس على مدار 3 أيام، من 9 وحتى 11 فبراير 2023. ويقدم حفل توزيع الجوائز هذا العام «أبيشك باتشان» و«فرحان أختر» و«مانيش بول»، وبمشاركة سلمان خان، وفارون دهاوان، وكاران جوهر، وكريتي سانون.

وقال «أبيشك باتشان»: أشعر بحماسة كبيرة لتقديم النسخة الـ 23 من حفل «آيفا» في أبوظبي، وأتطلع قدماً للقاء الجمهور من مختلف أنحاء العالم والتواصل معهم ضمن أجواء مفعمة بالمتعة والترفيه.

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وقال «فرحان أختر»: حفل «آيفا» منصة دولية جابت العالم، فقد ساهم هذا الحفل في تقريب عشاق السينما من جميع أنحاء العالم من نجومهم المفضلين، وأتشرف بالمشاركة في النسخة المقبلة من حفل توزيع الجوائز الذي يقام في جزيرة ياس بأبوظبي.

وقال «مانيش بول»: متحمس جداً للتواجد على المسرح مجدداً لتقديم النسخة الـ 23 من حفل «آيفا» في جزيرة ياس، مع مجموعة من المقدمين والممثلين المشاركين المتميزين.

 

أبوظبي
جزيرة ياس
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