انطلاق «عروس الشرقية» في «إكسبو خورفكان»

أبوظبي (الاتحاد) انطلقت اليوم الخميس في مركز إكسبو خورفكان فعاليات معرض عروس الشرقية 2022، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات والمنتجات الخاصة بالزفاف، وأشهر العلامات التجارية في مجالات الموضة، والأكسسوارات، ودور العطور ومصممي الأزياء، بالإضافة إلى بيوت التجميل ونخبة من أبرز وجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف. ويشهد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري عرضاً لكافة مستلزمات العروس من فساتين السهرة والأفراح والعباءات الأنيقة والعطور والمجوهرات، ومختلف احتياجات ومستلزمات إقامة الزفاف. وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار حرص المركز على تنشيط سوق الأعراس والزفاف في المنطقة الشرقية من خلال توفير منصة للشركات المحلية ورواد الأعمال من الشباب للترويج لمنتجاتهم وعقد الصفقات وتعزيز نسبة مبيعاتهم، ما يساهم في تنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى حرص مركز إكسبو خورفكان على تنظيم المعارض التجارية المتخصصة، لأهميتها الاقتصادية ولكونها آلية فعالة في عمليات الترويج والتسويق والإسهام في تعزيز فرص التواصل بين المنتجين والمستهلكين وتبادل الخبرات وزيادة المعرفة بحركة الأسواق المختلفة. وأشار المنصوري إلى أن معرض عروس الشرقية يشكل فرصة مثالية لسكان وزوار مدينة خورفكان، ولا سيما في ظل ما يتميز به الحدث من تنوع وشمولية للمنتجات والخدمات التي يقدمها والتي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية، مشيراً إلى أن الحدث يتضمن تقديم باقة متنوعة من الأزياء التراثية المحلية التي تعكس روح المجتمع وتحمل في طياتها عبق التراث. ويستقبل المعرض زواره يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 ليلاً.