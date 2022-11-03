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مركز الشباب العربي يختار أعضاء «بودكاست»

مركز الشباب العربي يختار أعضاء «بودكاست»
3 نوفمبر 2022 12:06

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز الشباب العربي عن أسماء أعضاء النسخة الثانية من البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي» الذي يمكّن المواهب الإبداعية الشابة من مختلف البلاد العربية بمهارات تخصصية وفرص دعم ضرورية لإنشاء قنوات البودكاست الهادفة وإنتاج المحتوى المسموع الذي يلامس أولويات الشباب، ويدعم مسارات التنمية البشرية واقتصادات ومجتمعات المعرفة في المنطقة العربية.
والتقت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي أعضاء البرنامج التدريبي «بودكاست الشباب العربي» البالغ عددهم 100 شاب وشابة من 21 دولة عربية.
وينظم مركز الشباب العربي البرنامج بالتعاون مع مؤسسات رائدة في صناعة المحتوى العربي ومنها منصات محتوايز، وصوت، وأنغامي، والتطبيق المعرفي «وجيز»، وأكاديمية سكاي نيوز عربية.

الاقتصاد الرقمي
وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، في اللقاء الأول الذي انعقد بتقنية الاتصال المرئي مع شباب وشابات الدفعة الثانية من البرنامج، أن للشباب اليوم فرصاً واعدة في تخصصات الاقتصاد الرقمي والمعرفي والإبداعي، في ظل تسارع التحول الرقمي والتقنيات الناشئة، لافتة إلى أن البرامج المتخصصة لتعزيز المهارات التكنولوجية والرقمية للشباب أساسية لتقديم مواهبهم وإبداعاتهم.
وأضافت: من أهدافنا في المرحلة المقبلة تدريب الشباب الموهوب على صناعة المحتوى الإبداعي، وإعداد جيل من الكفاءات، وتسهيل التواصل مع الخبراء، وإتاحة الفرص للشباب للمشاركة في دعم اقتصاد الرقمنة والمعرفة في مجتمعاتنا.
وشكرت المزروعي شركاء البرنامج، كما هنّأت الشباب الذين تم اختيارهم، متوجهة لهم بالقول: مركز الشباب العربي، بقيادة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، يعتز بكم كمواهب عربية تساهم في بناء الاقتصاد الرقمي، المستدام والمبدع، منوّهة بتنوّع المواهب الشبابية التي تدعم الأهداف الاستراتيجية لمركز الشباب العربي الساعي منذ تأسيسه عام 2017 إلى تمكين الشباب في أوطانهم من خلال مبادرات وبرامج ومشاريع عملية تنعكس نتائجها الإيجابية على الشباب ومجتمعاتهم.

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برنامج التدريب
ويقدم البرنامج دورات تدريبية تخصصية وورش عمل تفاعلية في مجال صناعة البودكاست والمدونات الصوتية والمحتوى الرقمي المسموع، إلى جانب جلسات استشارية وتوجيهات عملية مع عدد من خبراء ورواد البودكاست عربياً.
كما يوفر البرنامج لمنتسبيه دورات تخصصية في إنتاج البودكاست، والتسجيل الصوتي، والتلوين الصوتي، بالإضافة إلى ورش مونتاج وتسويق البودكاست، والاستشارات التقنية مع الخبراء لتطوير الأفكار وخطط الإنتاج والنشر والتسويق.

خبراء ومتخصصون
تنطلق المرحلة التدريبية الأولى من البرنامج مع باسم كامل خبير التدريب الصحفي والإعلامي والتدوين الصوتي، سليم سلامة منتج البودكاست والكاتب والمخرج، نور الدين بلاحسن المدرب ومهندس الصوت وصانع المحتوى السمعي، وفيصل البصال مدير قسم البودكاست في تطبيق «وجيز».

 

المصدر: وكالات
شما المزروعي
مركز الشباب العربي
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