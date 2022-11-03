الجمعة 4 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً

5 تطبيقات يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية.. كن حذراً
3 نوفمبر 2022 08:07

 كشفت التقارير وجود 5 تطبيقات على متجر (جوجل بلاي) يمكن أن تسرق تفاصيل الحسابات البنكية لمستخدمي هواتف أندرويد.

أول هذه البرامج هو Codice Fiscale مع أكثر من 10 آلاف عملية تثبيت، ويزعم أنه يساعد المستخدمين على حساب ضرائبهم في إيطاليا، وعندما يتم فتحه على جهاز، يقوم بالتحقق من الدولة التي تم فيها تسجيل بطاقة السيم الخاصة بالهاتف، وفي حال تم فتحه في إيطاليا، سيقوم بتحميل برنامج خبيث يسرق معلومات الحساب البنكي للمستخدم. ولحسن الحظ يقتصر ضرر هذا التطبيق على المقيمين في إيطاليا. 

وإذا كنت تعتقد أنك أفلت من سرقة معلوماتك الشخصية من تطبيقك المصرفي لأنك لا تعيش في إيطاليا، فعليك التفكير مرة أخرى، إذ يستهدف تطبيق آخر يحمل اسم File Manager Small، Lite التطبيقات المصرفية المستخدمة في بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا وأستراليا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وبولندا.

وتم نشر برنامج خبيث آخر يسمى Vultur بواسطة 3 برامج ضارة موجودة أيضاً في متجر جوجل بلاي، وهي: Recover Audio, Images & Videos مع 100 ألف عملية تنزيل، وZetter Authentication مع 10 آلاف عملية تنزيل، وMy Finances Tracker مع 1000 عملية تنزيل.

وينصح الخبراء بإلغاء تثبيت جميع هذه التطبيقات الخمسة إذا كنت قد قمت بتحميلها على هاتفك المحمول.

ولمكافحة هذه البرامج الضارة، يقترح الخبراء عادةً التحقق من قسم التعليقات بحثاً عن العلامات التي تشير إلى أن التطبيق يمكن أن يكون خطيراً على هاتفك، بحسب موقع فون أرينا.

أخبار ذات صلة
جوجل تحظر 16 تطبيقاً شهيراً لأندرويد.. احذفها فوراً
تغييرات ضخمة في انتظار مستخدمي "واتساب"
المصدر: وكالات
جرائم اختراق الحسابات البنكية
أندرويد
سرقة الحسابات البنكية
آخر الأخبار
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
الرياضي
ألونسو على المحك ويونيون يترقب خدمة هرتا
اليوم 16:15
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
الإمارات
«أبوظبي للإعلام» تُشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022
اليوم 16:14
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
الاقتصادي
«أدنوك» مساهم محوري في تحقيق انتقال واقعي وعملي في قطاع الطاقة
اليوم 16:11
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
الرياضي
بيرس: مبادرات الإمارات قادت الجو جيتسو إلى أكبر نقلة نوعية
اليوم 16:06
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
الرياضي
«الريشة» يطير للكويت للمشاركة في «غرب آسيا»
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©