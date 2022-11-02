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تعرف على دب «الباندا» الذي تغلب على التوتر بين تايوان والصين

تعرف على دب «الباندا» الذي تغلب على التوتر بين تايوان والصين
2 نوفمبر 2022 18:52

رحبت تايوان بخبيرين صينيين لمساعدة دب باندا معتل الصحة في واقعة نادرة للتواصل بين الجانبين.
 
ووصل الخبيران، الثلاثاء، بعد أن اعتلت صحة توان توان في حديقة حيوان تايبيه والذي يشتبه في إصابته بورم خبيث في المخ.

قدم توان توان ورفيقته يوان يوان إلى الحديقة عام 2008 كهدية خلال فترة تقارب العلاقات بين الصين وتايوان التي انشقت عن البر الرئيسي وسط حرب أهلية في 1949.

وعادة ما تظهر استطلاعات الرأي رفض التايوانيين لمطلب الصين بالاتحاد السياسي بين الجانبين، ويفضلون وضع الاستقلال القائم بدلا منه.

وترسل الصين حيوانات باندا إلى خارج البلاد كبادرة حسن نية، لكنها تحتفظ بملكية الحيوانات وأي صغار تولد لها، والحيوانات موطنها الأصلي جنوب غرب الصين وهي رمز غير رسمي للدولة.

وأجري مسح لتوان توان وأظهر نمو الأورام على مخه في علامة على "تطور سريع للمرض"، وفق ما أعلنته حديقة الحيوان في بيان صحفي.

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وقال المتحدث باسم الحديقة، إريك تساو، إن الجانبين يحشدان معرفتهما وخبراتهما لمنح توان توان "أفضل علاج وأفضل رعاية يومية".

وذكر كبير الأطباء البيطريين، لاي ين-هسويه، أن الخبيران وافقا على تأجيل جراحة بناء على ردة الفعل المحتملة للباندا تجاه التخدير وموقع المنطقة المصابة.

الخبيران وو هونغلين ووي مينغ لديهما خبرة طويلة في العمل مع صحة وإنجاب حيوانات الباندا في قاعدة أبحاث رئيسية للباندا في وولونغ بسيشوان في الصين.

حقائق عن الباندا

  • نادرا ما تتزاوج الباندا في البرية وتعتمد على غذاء من البامبو.
  • مازالت الباندا واحدة من أكثر الأنواع المهددة بالانقراض في العالم.
  • يقدر أن 1800 حيوان باندا يعيش في البرية.
  • يعيش 500 حيوان آخر منها في حدائق حيوان أو محميات، معظمها في سيشوان.
المصدر: وكالات
الباندا
الصين
تايوان
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