أحمد الجسمي يخوض المنافسة الرمضانية بـ «بطن وظهر»

تامر عبد الحميد (أبوظبي) يخوض الممثل الإماراتي أحمد الجسمي المنافسة الدرامية الرمضانية بمسلسله الخليجي الجديد «بطن وظهر»، الذي يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية في قالب درامي كوميدي. وأكد الجسمي في تصريح لـ«الاتحاد» أنه تم الانتهاء من تصوير العمل في الكويت، ومن المقرر عرضه ضمن الخريطة الدرامية للموسم الرمضاني 2023، معرباً عن سعادته بالمشاركة في بطولة هذا العمل الذي يجمع توليفة من نجوم الدراما المخضرمين والشباب. وقال: حاولت تقديم تجربة فريدة ومختلفة في «بطن وظهر» من خلال شركتي «جرناس» للإنتاج الفني، من خلال جمع باقة من نجوم الدراما الخليجية في عمل واحد. ويشارك في بطولته: من البحرين سعاد علي وزينب غازي، من السعودية عبدالمجيد الرهيدي وروان الطويرقي، ومن الكويت طارق المانع ومحمد عاشور وشملان المجيبل وشهد سلمان وزينب كرم ونور محمود، لافتاً إلى أن هذه التوليفة من الممثلين تقدم تجربة فنية غنية بالشخصيات والأحداث.وأشاد الجسمي بالمؤلف الشاب عثمان الشطي، الذي عمل على تقديم قضية العمالة ضمن أحداث «بطن وظهر» بشكل إنساني كوميدي، متطرقاً إلى العديد من القضايا المجتمعية الأخرى التي تعني العالم العربي، ضمن عمل فني هادف بالدرجة الأولى، معرباً عن سعادته بالتعاون مجدداً مع المخرج المبدع سعود بوعبيد، الذي تعاون معه سابقاً بمسلسل «عائلة عبد الحميد حافظ» في رمضان العام الماضي، وعُرض على شاشة «قناة أبوظبي»، محققاً صدى لافتاً. وكشف الجسمي أنه يظهر في المسلسل بشكل مختلف عن الأدوار التي قدمها سابقاً، حيث يجسد توأماً بشخصيتين، هما «سهيل»، لديه 4 بنات توأم، و«سلامة»، لديه 4 أولاد توأم. ويحاول «سهيل» تربية الأبناء وتوفير حياة كريمة لهم وسط ظروف الحياة الصعبة التي يعيشها، لاسيما بعد وفاة شقيقه التوأم «سلامة».