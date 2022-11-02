«تشكيل» يتألق في «أسبوع دبي للتصميم»

أبوظبي (الاتحاد)

يستعد 6 مصممين اختيروا للمشاركة في الدورة التاسعة من برنامج تنوين للتصميم في «تشكيل»، التي تقام تحت شعار الاستدامة، للكشف عن تصاميم محدودة الإصدار ومتاحة للبيع، وذلك في حدث «داون تاون ديزاين» الذي يقام خلال أسبوع دبي للتصميم بين 9 و13 نوفمبر المقبل.وتتمثل رسالة برنامج تنوين للتصميم في تعزيز التطوّر المستمر في مشهد التصميم الإماراتي مع كل قطعة تولد فكرتها ويجري تصميمها وإنتاجها في دولة الإمارات، وذلك بتقديم التدريب المموَّل بالكامل لمدة عام إلى مجموعة من المصممين المحترفين المختارين بعناية. وستنضم أعمال المصممين إلى مجموعة قطع الأثاث والإضاءة، المستلهمة من البيئة الإماراتية والتي صُمّمت سابقاً تحت مظلة تنوين من «تشكيل».

وتشتمل قائمة أعمال المصممين:

«تِبراة»، للمعمارية الإماراتية ريما المهيري،

«أنامل»، للمصممة السعودية هدى العيثان.

«كسيرية»، للمصمم الجنوب أفريقي إبراهيم أسور.

«سْكِن» للمصممة المصرية شذا خليل.

«كونسول خرسانة نوى التمر 1.0» للمصممة سارة أبو فرحة وخبير التخطيط الحضري والمهندس الكيماوي خالد شلخة من الشارقة.

وقالت ليسا بالتشغار نائب مدير مركز تشكيل، إن المركز أطلق تحدياً أمام مجموعة المشاركين في برامج «تنوين» للتصميم 2022 من أجل التصدّي لتحدّيات الاستدامة الأساسية التي تواجه المنطقة والعالم بأسره اليوم. واستطاع المشاركون بالتعاون مع مهندسين وعلماء ومصنّعين ضمن رحلتهم في البحث والتجريب خلال البرنامج، تطوير تصاميم وظيفية جديدة تعتمد اعتماداً كبيراً على طبيعة دولة الإمارات وتقاليدها وإرثها العريق.

منذ العام 2011، مكّن تشكيل 35 مصمماً من الشروع في التدريب المهني، ما أسفر عن أكثر من 40 نموذجاً أولياً نتج عنها ابتكار أكثر من 25 قطعة أثاث وإضاءة مستوحاة من بيئة دولة الإمارات، وتصميمها وصناعتها.

وسيقود برنامج «تشكيل»، ساتوشي إتشيهارا، أستاذ الحِرَف الخشبية اليابانية المحافظ على التقنيات اليابانية التقليدية في الحرف اليدوية والمستمرة منذ أكثر من 1400 عام. وسيطور المشاركون في الدورة مهارات أساسية محددة كالنجارة اليابانية وطلاء اللك. وستعقد الدورات في مقرّ تشكيل بند الشبا ابتداءً من 30 أكتوبر ولغاية 26 نوفمبر.

وأكّدت بالتشغار أن أحد الأهداف الرئيسة لمركز تشكيل يتمثل في المساهمة في بناء قطاع تصميم نابض بالحياة ومستدام ذاتياً، يعزز المواهب ويحتفي بموارده الطبيعية وينمّيها، مشيرة إلى أن برنامج «تنوين» وورش العمل وعلاقات الشراكة المتنوعة التي تقيمها تشكيل تلعب دوراً أساسياً في تطور مشهد التصميم الإقليمي.