جزيرة الجبيل في أبوظبي تكشف عن برنامجها الشتوي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة الجبيل في أبوظبي، مجموعة متنوعة من فعاليات الرفاهية والأنشطة البدنية التي يمكن للزوار الاستمتاع بها في متنزه قرم الجبيل ومنتجع بورا البيئي في أبوظبي خلال موسم الشتاء المقبل.

يستقبل متنزه قرم الجبيل، الوجهة التعليمية والطبيعية والترفيهية، الزوار من مختلف الأعمار للاستمتاع بالسير على الممر الخشبي الممتد على طول 2.3 كم وسط مناظر طبيعة خلابة بصحبة فريق من المتخصصين، والتعرّف عن كثب على أشجار القرم والعديد من أصناف النباتات والحيوانات البرية والمائية.

ويحظى الزوار بفرصة المشاركة في دعم الجهود البيئية للمتنزه من خلال زراعة أشجار القرم بأنفسهم والتعرف على مزيد من التفاصيل حول قوة المد والجزر والأصول التاريخية لأشجار القرم وتركيز الأملاح في مياه البحر، إلى جانب قضاء أوقات ممتعة على المنصة الشاطئية وبرج المراقبة والمنصة العائمة.

وسيتمكن زوار المتنزه من أفراد العائلة والأصدقاء من ممارسة الأنشطة المائية، ومنها ركوب قوارب الكاياك ومشاهدة شروق أو غروب الشمس والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

ويقدم المتنزه رحلات ليلية في قارب التنين الكهربائي الذي يمنح الزوار تجربة فريدة، وجلسات اليوغا الصباحية الهادئة التي تُعتبر خياراً مثالياً للتأمّل، فيما يوفر منتجع بورا البيئي في جزيرة الجبيل فرصة الاستمتاع بمجموعة من جلسات اليوغا والأنشطة الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع في أحضان الطبيعية الخلابة.

ويمكن للزوار أيضاً اختيار تجربة الإقامة ليلاً تحت النجوم والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة أثناء القيام بأنشطة ركوب الدراجات والمشي وركوب الخيل، وفرصة استكشاف التنوع الحيوي بالجزيرة.

وتُعتبر محميات أشجار القرم موطناً لعدد من الفصائل، ما يتيح الفرصة لرؤية مختلف الطيور المهاجرة وأنواع الأسماك في الجزيرة.