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علماء يبتكرون فحصاً للكشف عن 70 نوعاً من السرطان

علماء يبتكرون فحصاً للكشف عن 70 نوعاً من السرطان
2 نوفمبر 2022 13:38

نجحت شركة بريطانية في الكشف عن طريقة جديدة، يمكن من خلالها التنبؤ مبكرا، بسبعين نوعا من السرطان، في مراحله الأولى، وذلك عبر فحص للدم، يُدعى "Trucheck".
 
ويقول العلماء إن هذا الفحص يكتشف كل حالة من السرطان تقريبا، قبل تفشي المرض، مما يسمح بتحسين العلاج المبكر.

وما يميز نتائجَ هذه الدراسة أنها ركزت على الاكتشافِ المبكرِ لأنواعٍ من السرطانات، يتم اكتشافُها عادةً في مراحلَ حرجة لتأخر ظهور أعراضها، مثل سرطاني المبيض والرئة.

ووجدت الأبحاثُ التي أجريت على 30 ألف شخص أن الفحوصات يمكن أن تحدد أكثر من 91 في المئة من الحالات التي كان يصعب التعرف إليها سابقا.

ونجحت تكنولوجيا Trucheck الجديدة في تحديد ما يقرب من 9 حالات مصابة بـسرطان الثدي من كل 10 حالات، في مراحله الأولى.

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ويستغرق الفحص نفسه أقل من دقيقة عبر سحب عيِّنة من 20 مليلترا من الدم للتحليل.

ماذا يقول طب الأورام؟

وفي لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، قال استشاري طب الأورام، الدكتور مهند دياب، حول هذه الأنواع من الأبحاث والدراسات:

الطريقة الوحيدة للسيطرة على السرطان تكمن بالكشف المبكر عنه.
تتشكل خلايا سرطانية لدى الناس بشكل يومي، لكن جهاز المناعة قادر أن يقضي عليها، ولدى هذا النوع من اختبارات الكشف المبكر عن السرطان، قد يتحسس الفحص ما يسمى طبيا بـ"الإيجابي الخاطئ".
ننصح كل السيدات بالمواظبة على فحص سرطان الثدي بعد سن الأربعين، ما يسهم بالكشف المبكر عنه بشكل كبير.
ننصح كل من تجاوز سن الخمسين، بالمواظبة على إجراء التنظير السفلي أو العلوي للكشف المبكر عن سرطانات الجهاز الهضمي.

المصدر: وكالات
الفحص الطبي
مرضى السرطان
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