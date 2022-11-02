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«حديقة أم الإمارات» تعلن عودة «سوق الحديقة»

«حديقة أم الإمارات» تعلن عودة «سوق الحديقة»
2 نوفمبر 2022 13:24

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «حديقة أم الإمارات» عن عودة إقامة فعالية «سوق الحديقة» السنوي، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ابتداءً من 4 نوفمبر الجاري، وحتى 18 مارس المقبل.وتتيح الفعالية لزوّار «حديقة أم الإمارات» فرصة شراء المنتجات المحلية والاستمتاع بالأنشطة الرائعة مع العائلة ومشاهدة أبرز العروض الترفيهية العائلية.ويعرض سوق الحديقة العديد من الأعمال الفنية، والبضائع التقليدية مثل الشموع المصنوعة من الراتنج والعبايات والأزياء التركية والتحف الفنية وأعمال الكروشيه من الإكسسوارات الفضية والحقائب والقبعات المخصصة، بهدف دعم الأعمال المحلية الناشئة.
كما تستضيف «إنر سبيس» عدّة جلسات تأمل مجانية، باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتزامن مع فعاليات سوق الحديقة لتمنحها المزيد من التميز وتعزز مشاركة الزوّار.

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