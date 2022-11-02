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«رافيكي».. على قمة «اتحاد أرينا»

«رافيكي».. على قمة «اتحاد أرينا»
2 نوفمبر 2022 13:22

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت الممثلة الإفريقية «فوثي ملونجو» التي تجسد شخصية «رافيكي»، إحدى شخصيات فيلم «الأسد الملك»، 
عرضاً خاصاً وأداءً ساحراً لأغنية «سيركل أوف لايف» الكلاسيكية الشهيرة، على قمة «اتحاد أرينا»، بمناسبة اقتراب موعد العروض الأولى للمسرحية على مسرح «اتحاد أرينا»، ابتداءً من 16 نوفمبر حتى 10 ديسمبر.

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قدمت «فوثي» خلال العرض لمحة عن المسرحية الموسيقية الحائزة على جوائز عالمية، والتي حققت أعلى نسبة بيع تذاكر لعرض موسيقي في أبوظبي، بالتزامن مع الذكرى الـ 25 لعرضها الأول. 


وأعلنت الجهات المنظمة للمسرحية عن تحديث 5 عروض إضافية، نتيجة الإقبال الهائل من قبل الجمهور.

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