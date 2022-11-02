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كيف نحمي أنفسنا من إنفلونزا "أ" الموسمية؟

كيف نحمي أنفسنا من إنفلونزا "أ" الموسمية؟
2 نوفمبر 2022 11:40

يشكل انخفاض درجات الحرارة وعودة الطلبة إلى المدارس بيئة خصبة لتفشي الإنفلونزا الموسمية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الإنفلونزا الموسمية عدوى فيروسية حادة يسبّبها أحد الفيروسات، هناك ثلاثة أنماط من الأنفلونزا الموسمية "أ"، و"ب"، و"ج"، و"د"، وتتفرّع فيروسات الأنفلونزا من النمط "أ" كذلك إلى أنماط فرعية.

والإنفلونزا الموسمية التي تنتشر في فصل الشتاء سببها الفيروسين "أ" و"ب".

الأعراض 

تستغرق فترة حضانة فيروس الإنفلونزا الموسمية ما بين 2- 4 أيام حتى تظهر بعدها الأعراض التي قد تكون في البداية شبيهة بالزكام بحسب موقع عيادة "مايو كلينك"، وهي:

ارتفاع الحرارة بما يزيد على 38 درجة مئوية.
التعب والإرهاق.
ألم في العضلات.
القشعريرة والتعرق.
السعال الجاف والمستمر.
ضيق التنفس.
التهاب في الحلق.
الصداع.
انسداد أو سيلان الأنف.
القيء والإسهال (تنتشر بين الأطفال بشكل كبير).
وفي عام 2009، وصل الأمر بمنظمة الصحة العالمية أن أعلنت فيروس إنفلونزا "أ" وباءً عالميا نظرا لتفشيه في مناطق جغرافية عدة، وتركزت الإصابات حينها لدى صغار السن، وأدى إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي.

تنتشر الإنفلونزا الموسمية بسهولة كبيرة، وتنتقل العدوى بسرعة في الأماكن المزدحمة، فعندما يسعل الشخص المصاب بالعدوى أو يعطس، ينتشر الرذاذ الحامل لجزيئات الفيروس في الهواء ويصل إلى الأشخاص القريبين، كما يمكن للفيروس الانتشار عن طريق الأيدي الملوّثة به نتيجة لمس الأسطح التي عليها فيروسات.

ويشكل الشتاء والطقس البارد بيئة خصبة لتفشي الإنفلونزا نتيجة العوامل التالية:
يكون الهواء أقل رطوبة، وهذا يساعد الجسيمات التي تحمل الفيروس على البقاء فترة أطول.
يقضي الأشخاص وقتا أطول داخل منازلهم دون تهوية مناسبة، مما يسهل انتشار الفيروس.
أغشية الأنف تكون أكثر جفافاً وأكثر عرضة للعدوى.
الوقاية والعلاج

إن أول وسيلة يجب اتباعها للحماية هي تغطية أفواههم وأنوفهم بمنديل عند السعال وغسل أيديهم بانتظام.

  
ويتعافى معظم المصابين من الإنفلونزا خلال فترة تصل إلى أسبوعين.

 

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المصدر: وكالات
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