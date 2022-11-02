نسخة نادرة للدستور الأميركي معروضة للبيع في مزاد

واحدة من نسختين معروفتين فقط من النسخة الرسمية من دستور الولايات المتحدة في دار مزادات سوثبي
2 نوفمبر 2022 11:52
تعرض دار سوذبيز للمزادات في مدينة نيويورك أول نسخة نادرة للغاية لدستور الولايات المتحدة طُبعت عام 1787، بقيمة مقدرة تصل إلى 30 مليون دولار في مزاد علني 13 ديسمبر المقبل.
وقالت دار سوذبيز إنها واحدة من نسختين فقط مملوكة لأشخاص، من إجمالي 13 نسخة موجودة. وبحسب دار سوذبيز الـ11 نسخة الأخرى محفوظة في أماكن ومؤسسات حكومية عامة.
والنسخة الوحيدة التي لا تزال في أيدي أشخاص هي دستور غولدمان، النسخة التي اشتراها غريفين خلال مزاد سوذبيز في نوفمبر 2021، والتي أُعيرت لاحقاً إلى متحف Crystal Bridges Museum of American Art في بينتونفيل، أركنساس.
وتعد هذه النسخة الدستورية النادرة، واحدة من النسخ المطبوعة لأعضاء المؤتمر الدستوري الذين قاموا بصياغتها في عام 1787، ومن المتوقع أن تُباع ما بين 20 و30 مليون دولار، وهو أكبر تقدير تم وضعه على الإطلاق على وثيقة تاريخية.
وتضيف سوذبيز: "هذه النسخة من الدستور ظهرت آخر مرة في المزاد في عام 1894، ويبدو أنها الطبعة الأولى التي اعترفت بها المجتمعات التاريخية والجامعية في القرن التاسع عشر كنسخة أولى رسمية من الوثيقة".
ولم تبق سوى "13 نسخة معروفة" من الطبعة الأولى للدستور الأميركي الموقّع في فيلادلفيا في 17 سبتمبر 1787، على ما أفادت "سوذبيز"، من أصل 500 نسخة طبعت وقتها.
يأتي ذلك بعد عام من بيع النسخة الأخرى مقابل مبلغ قياسي قدره 43.2 مليون دولار للملياردير كين غريفين، الذي فاز بالمزاد على مجموعة من عشاق العملة المشفرة تسمى ConstitutionDAO، لجأت إلى التمويل الجماعي لشراء المستند.